La maison d'Aretha Franklin est à vendre

La maison de briques de style colonial d'Aretha Franklin, située dans le canton de Bloomfield, est en vente pour 800 000 $ US (1 050 000 $ CAN). Elle compte cinq chambres, sept salles de bains et un accès à la piscine et aux courts de tennis du quartier résidentiel.

> Voir les photos de la maison

On y retrouve aussi un garage triple, un jacuzzi et un sauna.

Aretha Franklin avait 76 ans et vivait dans un appartement au bord de la rivière au centre-ville de Detroit lorsqu'elle est morte, en août, d'un cancer du pancréas. Ses chansons Think et Respect sont des classiques du r & b.

La chanteuse n'a laissé aucun testament. Ses actifs comprennent plusieurs biens immobiliers dans la région de Detroit qui, selon les estimations des évaluateurs fiscaux, valent au moins 2 millions.