Réflexions d'auteurs autour du pot

La part du marché aux motards

Guillaume Vigneault et Olivier Choinière trouvent absurde la réaction des élus municipaux et provinciaux. Ils craignent que les différents projets d'interdiction permettent l'interprétation de la loi et criminalisent davantage les consommateurs. «C'est rendu que la seule place où on va pouvoir fumer, c'est dans notre char», ironise Vigneault.

Quant à la proposition des élus de la Coalition avenir Québec (CAQ) à Québec - hausser l'âge légal à 21 ans -, Vigneault estime que c'est contre-productif et que ça laisse la place aux criminels.

«Les gens qui seront les plus contents au Québec, si le gouvernement Legault rend son projet à terme, ça va être les Hells Angels! Ça leur laisse la part de marché des 16-21 ans qui formerait, selon des études, près de 40 % des consommateurs de pot.»

Si l'on parle beaucoup des dangers du pot, on parle peu de ses bienfaits, selon Olivier Choinière. «Le pot a été une occasion de communion avec les autres, mais a également signifié un espace d'exploration important dans mon travail.»

Le metteur en scène a cessé de fumer, à la fois le tabac et la marijuana, il y a quelques années. Mais il se souvient qu'à l'époque, le cannabis a influencé ses créations au théâtre. «Par exemple, l'écriture d'une pièce comme Venise-en-Québec n'aurait pas été la même sans le pot. Il y a des portes de sensibilité et d'imaginaire que j'ai ouvertes avec cette drogue et qui m'ont grandement nourri par la suite.»

De son côté, le fils du chanteur Gilles Vigneault n'a jamais exploré la création littéraire sous influence de la drogue. «J'ai besoin de toute ma tête et d'avoir les idées claires, dit le scénariste du film Chasse-Galerie. Si je fume, je perds le contrôle.»