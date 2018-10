Légalisation du cannabis: des artistes réagissent

Sur Twitter...

L'impayable Jean-René Dufort n'en manque jamais une! L'animateur Jean-René Dufort a étrenné, hier, son nouveau veston «trendy» et très de circonstances, afin souligner la légalisation du cannabis au pays. Sa tenue fleurie a fait le tour des réseaux sociaux.

https://twitter.com/infomantv/status/1052585598479949825

L'équipe d'Infoman a aussi croqué l'image d'une succursale de la Société québécoise du cannabis (SQDC) de Rimouski, voisine du magasin... Pot Pourri.

https://twitter.com/infomantv/status/1052528279964606465

Le chanteur Yann Perreau a fait cette analogie particulière sur son compte Twitter: «Me faire parler de weed par Richard Martineau, c'est comme me faire parler de sexe par soeur Angèle.» Le gazouillis ne précise pas si l'auteur de J'aime les oiseaux avait fumé du pot... avant de l'écrire.

https://twitter.com/yannperreau/status/1052561040372711425

Pour sa part, le blogueur Kevin Laforest a dressé un parallèle entre cette nouvelle ruée vers l'or vert et la cohue pour l'ouverture d'une succursale d'IKEA, l'été dernier, près de Cap-Rouge, à Québec. #SQDC is the new #IKEAQuebec

https://twitter.com/KevinLaforest/status/1052562556026544128

En ligne dès l'aube, le reporter Olivier Robichaud a rencontré dans la file d'une succursale de la SQDC un client impatient d'acheter son gramme légal: «Il s'appelle Corey Stone. Ça ne s'invente pas!»

https://twitter.com/ORobichaud/status/1052557967852261376

Sur Facebook

L'humoriste Jean-Thomas Jobin avait bien hâte à minuit: «Pour pouvoir continuer à ne pas fumer de pot en toute légalité et continuer à avoir les yeux rouges parce que je regarde This is us!»

https://www.facebook.com/JeanThomasJobin/posts/10156079705106559

Avec sa légendaire ironie, l'auteur Steve Galluccio (Mambo Italiano, Little Italy) y est allé d'un statut de son cru: «Pot has been legalized, so Montrealers can better deal with the traffic.» Le pot est désormais légal, donc les Montréalais vont s'habituer à la circulation.

L'acteur David La Haye a écrit un statut critique envers le gouvernement Trudeau: «Sans aucun sarcasme, ni aucune ironie, quelqu'un peut me nommer une seule autre mesure sociale/politique majeure engendrée par Justin Trudeau, mise à part la légalisation du cannabis?!»

https://www.facebook.com/zedavidlahaye