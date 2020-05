Julie Payette et Yannick Nézet-Séguin

Le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin discutera ce mercredi, à 15 h, avec la gouverneure générale du Canada Julie Payette.

Émilie Côté

La Presse

Leur conversation durera 60 minutes (une demi-heure en français et une autre en anglais). Les sujets à l’ordre du jour ? L’avenir du spectacle et son importance. Les arts de la scène et les enjeux de culture en temps de pandémie.

Le public est par ailleurs invité à envoyer ses questions par l’entremise des réseaux sociaux à Julie Payette.

Cette rencontre virtuelle en direct fait partie de la série GGconversations, à laquelle ont également participé la joueuse de hockey Hayley Wickenheiser et Mona Nemer, conseillère scientifique en chef du Canada.

