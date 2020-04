Les étoiles de la galaxie classique défileront sur vos écrans, le 25 avril prochain, dans un concert gala en ligne et historique, venant en aide à la prestigieuse maison d’opéra.

Luc Boulanger

La Presse

Le Metropolitan Opera (MET) de New York a annoncé lundi après-midi la diffusion d’un concert en ligne bénéfique et historique. Pas moins de 40 interprètes et artistes internationaux y prendront part, en direct de leur salon, dont Anna Netrebko, Jonas Kaufmann et Renée Fleming. Le concert sera animé par le chef maison, le Montréalais Yannick Nézet-Séguin, et le directeur général du MET, Peter Gelb.

Avec la crise provoquée par la COVID-19 et l’annulation de la saison actuelle, le MET fait face à d’importantes pertes financières, près de 60 millions de dollars américains. Monsieur Gelb espère que la compagnie relancera ses opérations en septembre prochain. Toutefois, il doute que le public soit prêt à retourner en salles aussi tôt, tant que « leur sécurité sanitaire ne sera pas assurée », a-t-il confié au New York Times.

À noter, le concert en ligne sera offert le samedi 25 avril à partir de 13 h, sur le site du MET, et ce jusqu’au dimanche soir.