L’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) et son directeur artistique et chef Alexandre Da Costa invitent le public à leur envoyer des suggestions de chansons qu’ils réinterpréteront ensuite en hommage à des travailleurs des services essentiels.

Marissa Groguhé

La Presse

Il est possible dès maintenant d’envoyer sur la page Facebook de l’OSDL le nom et l’occupation d’un proche, un choix de chanson et un descriptif expliquant les raisons pour lesquelles cette personne doit être saluée ou remerciée.

« Nous invitons la population à nous faire parvenir une pièce qui fera plaisir d’entendre à des gens qui méritent d’être en lumière et c’est avec un grand bonheur que moi-même et nos musiciens l’interprèterons, affirme le maestro Alexandre Da Costa, dans un communiqué. Plus que jamais, je crois que la musique peut faire office de baume, de divertissement et j’espère sincèrement que cette initiative servira de réconfort à ceux et celles qui en ont besoin. »

Les musiciens de l’Orchestre et Alexandre Da Costa, chacun de leur côté, enregistreront certaines des chansons proposées, à la sauce symphonique. Le résultat de chaque réinterprétation fera l’objet d’une série de vidéos publiées sur le compte Facebook de l’Orchestre symphonique de Longueuil.