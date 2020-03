De nouvelles annulations de concerts viennent d’être annoncées à l’Orchestre symphonique de Montréal.

André Duchesne

La Presse

L’OSM vient en effet d’annoncer l’annulation de tous ses concerts jusqu’au 24 mai inclusivement en raison de la pandémie de coronavirus.

Le 12 mars dernier, l’orchestre avait d’abord annoncé l’annulation de 11 concerts, soit jusqu’au 5 avril, afin de répondre aux directives gouvernementales de cesser tous les rassemblements de 250 personnes ou plus. Avec l’annonce d’aujourd’hui, c’est une trentaine d’autres événements (selon le calendrier de l’OSM consulté en ligne) qui sont affectés.

L’organisme espère toujours pouvoir présenter les deux derniers concerts (six représentations) de sa saison 2019-2020, soit deux œuvres de Messiaen et le Requiem de Fauré les 26, 27 et 28 mai, et la symphonie Résurrection de Mahler les 2, 3 et 4 juin.

Rappelons que la saison actuelle est la dernière de maestro Kent Nagano à la barre de l’orchestre.