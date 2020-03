SXSW «encore en vie» malgré le coronavirus ?

Après l’annulation du festival culturel South by Southwest (SXSW) par le maire d’Austin au Texas vendredi, un évènement «SXSW, by the people» a été créé sur Facebook. L’affichage de l’évènement invite les festivaliers à venir se rencontrer et s’inspirer à Austin du 13 au 21 mars prochain, plutôt que de se laisser effrayer par le coronavirus.