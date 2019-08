(New York) L’Opéra de Los Angeles, dont Placido Domingo est directeur général, a indiqué mardi qu’il allait « engager un avocat pour enquêter sur les inquiétantes allégations » contre le célébrissime chanteur, que neuf femmes ont accusé de harcèlement sexuel.

Agence France-Presse

« Nous pensons que les employés et artistes doivent être traités avec respect et se sentir en sécurité dans leur environnement de travail », a indiqué l’opéra dans un communiqué, après la publication d’une enquête de l’agence Associated Press détaillant les accusations contre la vedette de l’art lyrique.

