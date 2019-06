Le bloc-notes d'Alain Brunet

Alain Brunet

Trois soirs avec James Ehnes Voilà sans conteste l'incontournable classique de juin, de surcroît la meilleure prise du Festival de musique de chambre de Montréal qui se clôt dimanche : le supravirtuose canadien James Ehnes compte relever un défi de taille en jouant l'intégrale des sonates pour violon et piano de Beethoven. Avec le pianiste Andrew Armstrong, depuis longtemps son partenaire de récital, ce soliste d'exception a enregistré une quarantaine d'albums, plusieurs très haut cotés, dont récemment les Sonates pour violon et piano nos 6 et 9 de Beethoven - « Choix du rédacteur en chef » du magazine Gramophone et « Disque de la semaine » du Sunday Times. Ajoutons que James Ehnes est lauréat d'un trophée Grammy et de 10 prix Juno, notamment. Hormis sa carrière de soliste aux côtés des maestros et orchestres les plus réputés sur scène, il est le premier violon de l'Ehnes Quartet et le directeur artistique du Seattle Chamber Music Society. À la salle Bourgie Jeudi 13 juin, à 20 h : Sonate en ré majeur no 1, opus 12 (1798), Sonate en la majeur no 2, opus 12 (1797/1798), Sonate en la mineur no 4, opus 23 (1801), Sonate en mi bémol majeur no 3, opus 12 (1798) Vendredi 14 juin, à 20 h : Sonate en fa majeur no 5, opus 24 (1801), Sonate en la majeur no 6, opus 30 (1801), Sonate en do mineur no 7, opus 30 (1801) Samedi 15 juin, à 20 h : Sonate en sol majeur no 8, opus 30 (1801), Sonate en sol majeur no 10, opus 96 (1812), Sonate en la majeur no 9, opus 47, dite Kreutzer (1803)

Agrandir La mezzo-soprano Jeanne Ireland PHOTO FOURNIE PAR SHIRA GILBERT

Viva Voce : Brahms, Respighi, Richard Strauss Native du Colorado, la mezzo-soprano Jeanne Ireland partagera la scène avec le ténor d'origine montréalaise Joseph Kaiser. Ils chanteront Johannes Brahms, Zwei Gesänge, opus 91 ; Respighi, Il Tramonto (1914) ; Strauss, Lieder, opus 27. D'autre part, on assistera à l'exécution du Concerto pour violon, piano et quatuor à cordes, opus 21, de Chausson ; le violoniste Martin Beaver et le pianiste Alexander Ullman se produiront alors avec le Quatuor Danel, venu de France. À la salle Bourgie, ce soir, à 20 h

Agrandir La pianiste Jocelyn Lai PHOTO FOURNIE PAR SHIRA GILBERT

Symphonies de Beethoven transposées au piano Depuis hier et jusqu'à samedi, le Festival de musique de chambre nous propose un marathon : les transpositions pour piano des symphonies de Beethoven, travail de moine effectué au XIXe siècle par le compositeur Franz Liszt. Originaire de Vancouver, la pianiste Jocelyn Lai jouera ce soir la Symphonie no 2 en ré majeur, opus 36, et la Symphonie no 6 en fa majeur, opus 68, dite Pastorale. Demain, le pianiste Carlos Avila interprète la Symphonie no 8 en fa majeur, opus 93, et la Symphonie no 7 en la majeur, opus 92. Vendredi, le pianiste québécois Richard Raymond se consacre à la Symphonie no 4 en si bémol majeur, opus 60, et de la Symphonie no 5 en do mineur, opus 67. Samedi, les pianistes canadiens David Jalbert et Wonny Song exécuteront ensemble la transposition de la Symphonie no 9 en ré mineur, opus 125. À la salle Bourgie, jusqu'à samedi, à 17 h

Agrandir Le regretté comédien Albert Millaire PHOTO ROBERT MAILLOUX, ARCHIVES LA PRESSE

Hommage à Albert Millaire Le concert de clôture du Festival de musique de chambre met en vedette un ensemble comprenant plus de 20 instruments à cordes (violons, altos, violoncelles, contrebasse) et clavecin. Nous aurons droit au Concerto pour quatre violons de Vivaldi, à la Grande fugue de Beethoven et à la Sérénade pour cordes de Tchaïkovski. En hommage au regretté comédien Albert Millaire, la Sérénade sera accompagnée d'un texte de son cru, écrit en 2011. Jean Marchand, Monique Miller, Frédéric Millaire Zouvi et Stéphanie Germain interpréteront ce texte dont l'objet consiste à illustrer les lettres intimes de Tchaïkovski adressées à la mécène Nadejda von Meck. À la salle Bourgie, le dimanche 16 juin, à 15 h 30

Agrandir Le pianiste Anton Nel PHOTO FOURNIE PAR ORFORD MUSIQUE

Violoncelles et piano à Orford musique À l'orée du festival Orford Musique, les renommés violoncellistes Amir Eldan et Brian Manker, ainsi que le pianiste Anton Nel, interpréteront des sonates de Beethoven et de Brahms pour piano et violoncelle. Anton Nel étoffera le programme avec de magnifiques Préludes de Debussy. À la salle Gilles-Lefebvre, Orford, le vendredi 21 juin, à 20 h

Agrandir Le pianiste Marc-André Hamelin PHOTO CHRISTINA ALONSO, FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE LANAUDIÈRE, ARCHIVES LA PRESSE