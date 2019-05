Magnifiques bibittes de concours

« On fait de la musique, on pratique huit heures par jour, on n'est pas obligé de monter sur scène et d'avoir l'air d'être pris d'une crise d'hémorroïdes aiguë. On peut jouer sans se rouler par terre ! »

- Alain Lefèvre, porte-parole du Concours musical international de Montréal

Le pianiste s'amuse, mais il est très sensible au défi immense que représente pour ces jeunes le fait de se mesurer à leurs pairs. « On ne peut pas s'imaginer ce qu'ils vivent. Ils se préparent depuis un an ! Bien sûr, il y en a qui n'ont pas le trac. Qui arrivent en se disant : je vais tous les planter ! Mais il y en a d'autres qui ont cette sensibilité inhérente aux artistes. Qui sont malades. Qui pensent à leurs parents. »

Une finaliste canadienne

Généralement, le défi est d'autant plus grand lorsque les concours laissent les candidats à eux-mêmes. Sans soutien. Ce qui n'est pas le cas du CMIM. Ici, dit Alain Lefèvre, ils sont accompagnés. Respectés. Entendus. Et c'est ce qui fait qu'il aime tant l'événement. « Ce n'est pas parce qu'un jeune offre une performance moins extraordinaire qu'il ne sera pas prêt à faire carrière. La partie la plus importante, c'est d'avoir une visibilité. »

Une visibilité qui sera notamment offerte à Melody Ye Yuan. S'étant glissée à la dernière minute parmi les candidats, au début du mois, la Canadienne de 22 ans était toute rayonnante à la conférence de presse de l'événement, son violon à la main.

D'ailleurs, pour lancer le bal, Melody et ses collègues-concurrents ont joué, comme des copains, sur la scène de la salle Bourgie où se déroulera la majorité des épreuves.

Tout sourire, la jeune femme a vanté l'ambiance et le côté amical de la compétition avant de nous présenter son programme. Dans la première ronde des épreuves, elle a choisi d'interpréter la Sonate no 2 en la mineur de Bach, la Sonate en sol mineur de Debussy et Carmen Fantasie de Waxman. « Une de mes pièces préférées de toujours ! Très tape-à-l'oeil, très technique. Je l'adore. Même si elle est souvent jouée. Presque trop. »

Melody joue du violon depuis qu'elle a 5 ans. Née en Chine, arrivée au Canada à 9 ans avec ses parents, elle étudie désormais au Conservatoire de musique de la Nouvelle-Angleterre, avec Donald Weilerstein. « Chic ! », lance-t-on. « Je veux juste rentrer à la maison ! », s'esclaffe-t-elle.

Dans le CMIM, elle voit une chance de côtoyer des artistes du monde entier. Et de se forcer à répéter. « J'ai un peu de mal à le faire, avoue-t-elle. C'est dur ! Parfois, la paresse nous prend. C'est pour ça que j'aime les compétitions. Ça peut nous aider à travailler. » Avec sagesse, elle ajoute : « Le résultat est moins important que le progrès accompli. »