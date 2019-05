L'OSM en mode virée estivale

Le coup d'envoi des festivités sera donné en plein air le 7 août à 20 h sur l'Esplanade du Parc olympique lors d'un grand concert sous la direction de Kent Nagano accompagné de 500 choristes ainsi que quatre solistes pour présenter le Requiem de Verdi.

« Cette année, nous ouvrons notre programmation, généralement basée sur les formidables oeuvres de musique classique, à de nouveaux royaumes musicaux que nous vous invitons à explorer avec nous : ceux de la musique indienne, du jazz et de la musique autochtone canadienne », précise Kent Nagano, directeur musical de l'OSM qui accueillera autant des artistes autochtones (Makusham ! avec Florent Vollant et l'artiste multidisciplinaire métis Moe Clark) que des oeuvres de musique classique indienne (Musique du matin, avec Nishat Khan) et de l'Italie du 17e siècle (Théorbe et guitare à l'ère baroque, avec Sylvain Bergeron).

En salle, Maestro Nagano accompagnera cet été le ténor Marc Hervieux lors du concert Légende et poésie pour interpréter Les Illuminations de Britten, un cycle de mélodies avec orchestre sur des poèmes de Rimbaud.

En plein air, trois grands concerts gratuits seront donnés dans les parcs les 23, 24 et 25 juillet. L'Orchestre, dirigé par Adam Johnson, interprètera des oeuvres aux couleurs de l'Argentine, la Hongrie, la Russie, et la Turquie, notamment. Le soliste invité cette année est le violoniste canadien Kerson Leong, lauréat du 1er Prix de la catégorie des 17 ans et moins du Concours OSM 2013.

Pour plus d'informations : https://www.osm.ca/fr/vireeclassique/