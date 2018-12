Mélomanie: L'OSM renoue avec Le Messie

Alain Brunet

Au-delà des formes dérivées de la chanson, l'écoute passionnée de la musique implique aujourd'hui un très vaste corpus: musique classique, musique contemporaine, opéra, musiques électroacoustique ou électronique, jazz, et plus encore. Survol de l'actualité dans ces domaines.

Baroque: L'OSM renoue avec Le Messie de Haendel Cette année, l'Orchestre symphonique de Montréal renoue avec la présentation de l'incontournable Messie de Haendel, grand classique de la Nativité composé en 1741 par le compositeur allemand (devenu sujet anglais) et dont l'Alléluia est gravé dans l'imaginaire collectif. Paul McCreesh, chef d'orchestre anglais, dirigera l'OSM. Violoncelliste et musicologue de formation, il a créé en 1982 les Gabrieli Consort & Players, ensemble spécialisé dans les musiques de l'époque baroque et de la Renaissance. La soprano Sarah Wegener, le contre-ténor Robin Blaze, le ténor Rupert Charlesworth et le baryton Russell Braun seront les solistes de ce Messie. Sous la direction d'Andrew Megill, le Choeur de l'OSM jouera évidemment un rôle central dans le succès de l'entreprise. À la Maison symphonique, le mardi 18 décembre, à 19 h 30. Baroque: Pastorale de Noël - Grandes Antiennes Ô de l'Avent L'ensemble Correspondances est constitué de huit chanteurs et huit instrumentistes sous la direction du claveciniste et organiste Sébastien Daucé. Depuis son premier concert en 2009, cette formation française explore un répertoire baroque et ancien, particulièrement celui du XVIIe siècle. Pour la toute première fois au Québec, Correspondances vient présenter la matière de son dernier enregistrement. Inspiré de la Nativité et lancé sous étiquette Harmonia Mundi, cet opus intitulé Pastorale de Noël - Grandes Antiennes Ô de l'Avent a été acclamé par la critique spécialisée en Europe. Au programme, donc, des oeuvres du compositeur français Marc-Antoine Charpentier (1643-1704). Voilà certes l'une des très belles propositions musicales pour la période des Fêtes. À la salle Bourgie, le vendredi 7 décembre, à 19 h 30.

Agrandir Cendrillon à Berlin est présentée à la Maison symphonique le samedi 8 décembre à 19 h 30. Photo fournie par l'Orchestre de l'Université de Montréal

Contemporain: Cendrillon à Berlin Les chefs Jean-François Rivest et Walter Boudreau se partagent la direction de l'Orchestre de l'Université de Montréal (OUM) dans un programme évoquant trois escales emblématiques: Moscou, Berlin, Montréal. Primo, Cendrillon, op. 87 (1941-1944), musique pour ballet de Prokofiev, écrite à la fin de la Seconde Guerre mondiale - dans ce contexte, les élèves de l'École supérieure de ballet du Québec danseront sur une chorégraphie de Gaby Baars. Secundo, Berliner Momente IV (1996-1997), quatrième mouvement d'une oeuvre contemporaine de Walter Boudreau évoquant entre autres des traits compositionnels de Haydn et Wagner. Tertio, À perte de vue... (2018) de la jeune Keiko Devaux, gagnante du Concours de composition de l'OUM. Ce programme ambitieux résulte d'une coproduction de la Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) et de la faculté de musique de l'Université de Montréal, avec la participation spéciale de l'École supérieure de ballet du Québec. À la Maison symphonique, le samedi 8 décembre, à 19 h 30. Toutes époques confondues: La Sérénade d'hiver du quatuor vocal New York Polyphony Constitué du contre-ténor Geoffrey Williams, du ténor Steven Caldicott Wilson, du baryton Christopher Dylan Herbert et de la basse Craig Phillips, l'ensemble américain New York Polyphony exploite un répertoire vocal extrêmement vaste, du chant grégorien au contemporain. Ce quatuor vocal revient à la salle Bourgie afin d'y proposer un programme des plus variés: noëls anciens et récents, français ou américains. On risque fort d'éprouver beaucoup de plaisir à l'écoute de chants enregistrés sur les albums Sing Thee Nowell et Times Go by Turns, puisés dans différentes époques et cultures. En tout, on prévoit l'interprétation de 18 chants issus du XVe siècle à nos jours, de Philippe Verdelot à Andrew Smith. À la salle Bourgie, le mercredi 12 décembre, à 19 h 30.

Agrandir Sous la direction de Mathieu Lussier, Les Violons du Roy proposent un programme spécialement concocté pour le temps des Fêtes, à la salle Bourgie le vendredi 14 décembre à 19 h 30. Photo fournie par les Violons du Roy

Baroque: Résonnez, musettes, jouez, hautbois et... Violons du Roy! Dans le cadre de ce programme spécialement concocté pour le temps des Fêtes, Les Violons du Roy auront pour solistes Tobie Miller, vielle à roue, et Marjorie Tremblay, hautbois. Sous la direction de Mathieu Lussier, l'orchestre de chambre prévoit jouer des oeuvres de Chédeville (concertos L'hiver et Les plaisirs de la Saint-Martin, extraits des Saisons amusantes), de Lalande (Simphonies des noëls), Charpentier (Noëls sur les instruments), Corrette (concertos Noël suisse et Noël allemand pour hautbois, deux violons et basse continue), Colin de Blamont (Symphonies des Fêtes grecques et romaines) et Bonaventure Gilles (Concerto a 5 con oboe obligato). À la salle Bourgie, le vendredi 14 décembre, à 19 h 30. Traditionnel: Chants du solstice d'hiver par l'Ensemble Strada Très compétent sur le territoire des musiques traditionnelles, l'Ensemble Strada est constitué de Pierre Langevin (voix, flûtes, cornemuses, chalumeau, cromorne), Gabrielle Bouthillier (voix, flûte, cromorne), Liette Remon (voix, violon, cornemuse, cromorne), Jean-Philippe Reny (oud, banjo, cromorne), Jasmin Cloutier (bouzouki, guitare), Pierre Tanguay (percussions). Le répertoire est émaillé de musiques jouées au solstice d'hiver, ces musiques sont puisées aux quatre coins du monde: Provence, Géorgie, Mexique, Bulgarie, Ukraine, Grèce ou Royaume-Uni. À la salle Bourgie, le dimanche 16 décembre, à 14 h.

Agrandir La soliste invitée à ce Souvenir de Chine sera la pianiste taïwanaise Eva Yulin Shen, renommée internationalement. PHOTO FOURNIE PAR L'ORCHESTRE NOUVELLE GÉNÉRATION