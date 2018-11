Mélomanie: Danilo Rea, pointure du jazz italien

Jazz moderne: Pointure du jazz italien

Le Romain Danilo Rea est certes l'un des plus réputés pianistes du jazz italien. Diplômé du conservatoire de musique Santa Cecilia, le musicien de 61 ans a joué sur les scènes jazzistiques (surtout européennes) avec les meilleurs praticiens associés au style et plus encore - outre tant d'excellents musiciens italiens, on l'a vu notamment aux côtés de Chet Baker, Lee Konitz, Phil Woods, Kenny Wheeler, Steve Grossman, Art Farmer et Curtis Fuller. Danilo Rea peut compter sur une attaque solide qui peut parfois être percutante, mais aussi sur un phrasé fluide, très lyrique, mélodiquement ou harmoniquement étoffé, très élégant dans les ballades qui le mènent parfois à s'exprimer vocalement. Il fut d'ailleurs l'accompagnateur de chanteurs populaires italiens tels Richard Cocciante, Pino Daniele, etc. Ce concert à l'Upstairs est présenté en collaboration avec l'Institut italien de culture de Montréal en collaboration avec le Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), avec aussi le grand festival italien Umbria Jazz, sans compter le soutien du Festival international de jazz de Montréal.

Ce soir à l'Upstairs, 20 h et 21 h 30.

Musique contemporaine et jazz contemporain: Kaléidoscope: Quinsin Nachoff joué par une formation élargie autour du Quatuor Molinari

Sous la direction de JC Sanford, le Quatuor Molinari, la violoniste québécoise Nathalie Bonin, le contrebassiste Mark Helias, le percussionniste Satoshi Takeishi ainsi que le vibraphoniste Michael Davidson sont réunis autour de Quinsin Nachoff, saxophoniste et clarinettiste canadien transplanté à New York. On l'a déjà vu ou entendu à l'oeuvre aux côtés de pointures du jazz contemporain, on pense à David Binney, Howard Johnson, Kenny Werner et Joe Lovano - on le reverra cette fois dans un programme de ses oeuvres mises de l'avant par le Quatuor Molinari et ses musiciens originaires du Canada et des États-Unis. Voilà, de prime abord, la rencontre signifiante entre musique contemporaine et jazz contemporain, une de ces fusions menant à croire que les nouvelles musiques instrumentales de pointe peuvent parfaitement faire cohabiter l'écriture et l'improvisation. Au programme de ce Kaléidoscope, donc, on a prévu quatre oeuvres de Quinsin Nachoff: How Postmodern of Me, Concerto pour violon, October, Quatuor à cordes no 1.

Au Gesù, le samedi 24 novembre, 19 h 30.