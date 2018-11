Valérie Milot, la harpe au service de JSB... et d'Airat Ichmouratov

La virtuose québécoise y présentera des transcriptions pour la harpe de deux concertos pour clavecins de Johann Sebastian Bach - Concerto pour harpe et cordes BWV 1056 en fa mineur et Concerto pour harpe et cordes en sol mineur.

Aussi de JSB, on aura aussi droit au Canon per augmentationem, contrariu motu, à l'adaptation de Bist Du bei mir (composé par J.H.Stölzel), à une Chaconne (arrangée par M. Maute), au Prélude no 8, à la Suite pour flûte à bec et cordes en la mineur, à un extrait de Siciliano, à Musette.

Quelque peu négligée par le répertoire contemporain, la harpe peut vraiment compter sur Valérie Milot, aussi férue de musique de notre temps. Avec l'Ensemble Caprice, elle créera une oeuvre du Montréalais d'origine russe Airat Ichmouratov, soit le Concerto grosso pour harpe, flute à bec, violon et cordes.

Les autres solistes invités au programme seront la flûtiste Sophie Larivière et le violoniste John Corban.

À la salle Bourgie, le samedi 30 novembre, 19 h 30.

Pour info: www.festivalbach.com ou http://ensemblecaprice.com/concerts/saison-montrealaise/