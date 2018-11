Das Rheingold projeté dans un avenir immersif

Cinq choses à savoir sur Das Rheingold

1- La tétralogie de Wagner

Der Ring des Nibelungen, L'Anneau du Nibelung, désigne les quatre opéras de Richard Wagner: L'or du Rhin, La Walkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des dieux. La tétralogie s'inspire des mythologies européennes. À travers ces légendes, épopées et contes anciens, s'érige une allégorie colossale sur la civilisation européenne au 19e siècle, sur différents aspects de l'activité humaine - pouvoir, politique, économie, croyances mystiques, etc. Dieux, nains et géants assoiffés de pouvoir en évoquent ainsi les misères et les grandeurs. Das Rheingold est le prologue des trois autres opéras de Wagner, dont le génie a mené à l'élaboration d'un art total, gesamtkunstwerk dont la musique, le théâtre, la littérature, la peinture et la philosophie étaient les vecteurs. Le Seigneur des anneaux et Bilbo le hobbit ne sont pas sans rappeler la tétralogie wagnérienne; Tolkien s'en était très clairement inspiré.

2- La trame narrative de Das Rheingold

Au fond du Rhin, l'or est protégé par trois ondines, déesses des eaux. Le Nibelung Albelrich souhaite séduire l'une d'entre elles et fait rire de lui pour son physique ingrat. Devant son incapacité à réaliser son souhait, le nain difforme renonce à l'amour, l'or devient alors pour lui le seul enjeu. Il s'empare de l'or afin de créer un anneau qui lui procurera un immense pouvoir mais... Wotan, maître des dieux, le lui dérobe afin de payer les frères géants Fasolt et Fafner, bâtisseurs de son éventuel palais qui renforcera sa puissance. Furieux, Alberich jette une malédiction à l'anneau et à quiconque le possédera. La déesse Erda conseille alors à Wotan de s'en départir. Il cède l'anneau aux frères géants et la malédiction s'avère: Fafner assassine Fasolt au moment de partager le trésor. Wotan invite les dieux à entrer au Walhalla (le palais) , pendant les ondines du Rhin en pleurent la perte de l'or.

3- Les interprètes

Pour la production montréalaise de Das Rheingold, Wotan est incarné par le baryton basse américain Ryan McKinny; le Nibelung Alberich est joué par le baryton basse canadien Nathan Berg; le rôle de Fricka, déesse et épouse de Wotan, est campé par la soprano canadienne Aidan Ferguson; la basse britannique Julian Close devient le géant Fasolt; la basse américaine Soloman Howard se transforme en Fafner, son frère assassin; la soprano canadienne Caroline Bleau joue Freia, déesse de la jeunesse éternelle et prisonnière des géants; Loge, demi-dieu et maître du feu, est personnifié par le ténor canadien Roger Honeywell; le Nibelung Mime, frère d'Alberich, est incarné par le ténor américain David Cangelosi; Donner, dieu du tonnerre, est joué par le baryton, Gregory Dahl; Froh, dieu du printemps, est campé par le ténor Steve Michaud; la mezzo-soprano canadienne Catherine Daniel devient Erda, déesse-mère de la terre; Woglinde, Wellgunde et Flosshilde, ondines du Rhin, sont personnifiées respectivement par la soprano canadienne Andrea Núñez, la mezzo-soprano canadienne Florence Bourget et la mezzo-soprano canadienne Carolyn Sproule.

4- Le metteur en scène et l'équipe de création

Metteur en scène, scénographe et musicien de réputation internationale, le Californien Brian Staufenbiel cumule les fonctions de scénographe et de directeur artistique auprès de l'Opera Parallèle depuis sa création à San Francisco, en 2010. Il détient un doctorat en musique de l'Eastman School of Music. Il est l'époux la chef d'orchestre québécoise Nicole Paiement, aussi une tête dirigeante de l'Opéra Parallèle. Spécialisé dans les productions multimédias, immersives et interdisciplinaires, Brian Staubenfiel s'inscrit parmi les visionnaires de l'art total sur scène, tel qu'on l'imagine aujourd'hui. En plus d'assurer la mise en scène de Das Rheingold, Brian Staufenbiel en signe les décors et la scénographie. Les éclairages sont de Nicole Pearce, les projections de David Murakami, les costumes de Matthew LeFebvre. Michael Christie dirige l'Orchestre métropolitain. Fait à noter, ce même noyau créatif avait mené l'opération du Minnesota Opera.