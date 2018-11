Mélomanie: le jeune virtuose Blake Pouliot à l'OSM

Classique, impressionniste: Mozart pour le piano, Debussy pour la harpe

Le piano et la harpe sont à l'honneur avec l'interprétation du Concerto pour piano no 27 en si bémol majeur, K. 595 de Mozart par le pianiste autrichien Till Fellner et la Danse sacrée et danse profane de Claude Debussy par la harpiste montréalaise Jennifer Swartz, membre de l'OSM et professeure à l'Université McGill. Également de Debussy, l'OSM exécutera la suite symphonique de son opéra Pelléas et Mélisande. L'orchestre coiffera ce programme d'une oeuvre signature: la Suite no 2 de la symphonie Daphnis et Chloé, de Maurice Ravel. La signature pourrait toutefois être différente de celle de Charles Dutoit, car la direction orchestrale est assurée par Alain Altinoglu, 43 ans, chef français d'origine turquo-arménienne.

À la Maison symphonique, les 13 et 14 novembre, 20 h.

Classique, contemporain: Qu'ont en commun Joseph Haydn et George Crumb?

Le Nouveau Quatuor à cordes Orford fait le pari d'entrelarder deux oeuvres pour quatuor à cordes composées à deux siècles d'intervalle : Les sept dernières paroles du Christ en croix (1787) et Black Angels, Thirteen Images from the Dark Land (1970). Plus précisément, on a prévu d'imbriquer les parties de ces oeuvres plutôt que les jouer une à la suite de l'autre, de manière à en illustrer l'étonnante unité. «[...] les deux oeuvres partagent la même structure, progressant de l'obscurité vers la lumière, du combat vers la victoire, du désespoir vers la rédemption. Tout comme le voyage de l'âme...», écrit Brian Manker dans les notes de programme qui seront offertes au public. Le violoncelliste (principal de l'OSM) se joindra ainsi aux violonistes Jonathan Crow (violon solo du Toronto Symphony Orchestra) et Andrew Wan (violon solo de l'OSM) ainsi qu'à l'altiste Eric Nowlin (alto principal de l'Orchestre symphonique de Detroit) pour cette audacieuse démonstration.

À la salle Bourgie, le mercredi 14 novembre, 19 h 30.