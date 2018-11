Mathieu Chalifour: de Rosemont au Los Angeles Philharmonic

Le soliste et le pédagogue

Hormis ses activités d'interprète, Martin Chalifour enseigne aux universités californiennes USC (University of Southern California) et Cal Tech, ce qui lui permet de transmettre sa propre vision du jeu. En plus d'être violon solo, Martin Chalifour est aussi concertiste.

«Je donne beaucoup de récitals, je me produis également avec des orchestres de musique de chambre. Deux fois l'an, je joue des concertos avec le LA Philharmonic, ça me garde en forme et aux aguets. Nous avons d'ailleurs inauguré notre 100e saison avec le Triple concerto de Beethoven.»

Pour ce qui est du Québec, la présence régulière de Martin Chalifour remonte au tournant de l'an 2000. «Dans les années 90, j'ai joué avec l'Orchestre Métropolitain sous la direction d'Agnès Grossmann. Je venais alors régulièrement au Domaine Forget, mais j'avais pris congé parce que j'avais trop d'engagements. Je n'y suis retourné que l'été dernier, pour une semaine d'enseignement. J'ai adoré mon séjour! Comme partout ailleurs, le niveau y est plus élevé qu'avant. C'est beau de voir ça!»

Leonard Bernstein à Laval

Le plat de résistance de la programmation automnale que suggère l'Orchestre symphonique de Laval est constitué exclusivement d'oeuvres nord-américaines: Billy the Kid d'Aaron Copland, deux préludes de notre François Dompierre et surtout des musiques de Leonard Bernstein, dont l'orchestre sous la direction d'Alain Trudel jouera des extraits des comédies musicales On the Town et West Side Story (arrangement de Jack Mason), mais surtout Sérénade, d'après Le banquet de Platon, oeuvre concertante pour violon solo, orchestre à cordes, harpe et percussion.

Sous la direction d'Alain Trudel, Martin Chalifour attaquera ce soir la Sérénade de Bernstein, qu'il a déjà jouée en tant que soliste avec le LA Philharmonic, mais aussi avec d'autres orchestres.

«Cette oeuvre, souligne-t-il, exige une grande rigueur et une grande précision dans l'exécution, notamment sur le plan rythmique. C'est très délicat! C'est de la musique contemporaine, mais cela n'exclut pas l'émotion de Leonard Bernstein, avec qui j'ai déjà travaillé à Curtis en tant qu'étudiant. Il était charmant, il communiquait très bien avec les musiciens. Il n'y avait rien d'artificiel dans sa manière de travailler avec nous, c'était du vécu. Nous avions joué notamment The Age of Anxiety.»

Oeuvre prémonitoire, est-on tenté d'ajouter...

Ce soir à la salle André-Mathieu de Laval, 19 h 30.