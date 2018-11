Le Concerto de l'asile, né d'une improbable complicité

Alain Lefèvre et Walter Boudreau sont de grands amis. Qui l'aurait cru? Qui, au fait, aurait pu prédire que le célèbre pianiste commanderait un concerto à ce compositeur, chef d'orchestre et directeur artistique de la Société de musique contemporaine du Québec?

Non seulement Alain Lefèvre est parvenu à ses fins, mais il a aussi réussi à convaincre Walter Boudreau de composer une oeuvre fédératrice, rayonnant bien au-delà des cercles férus de son corpus.

Racontée par nos deux protagonistes, voici l'histoire de leur improbable complicité et de cet étonnant Concerto de l'asile, oeuvre de 44 minutes 5 secondes pour piano et orchestre symphonique, qui a connu une gestation de près de 15 ans.

1. NAISSANCE D'UNE VALSE, D'UNE AMITIÉ, D'UNE OEUVRE

«En 2004, amorce Alain Lefèvre, je suis invité au TNM par Lorraine Pintal pour assister à une représentation de L'asile de la pureté, cette pièce de Claude Gauvreau écrite en 1953. Évidemment, je fais très attention à la musique de cette pièce, notamment cette valse de vie et de mort qui me frappe. Je demande de rencontrer Walter Boudreau, qui a composé cette valse. Je l'invite à dîner à la maison et... naît alors une de mes plus belles amitiés.»

Attablé avec le pianiste dans les bureaux de la Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ), Walter Boudreau renchérit et dément toute propension au sectarisme musical.

«Nous n'étions pas sur les mêmes écrans radars, et pourtant... Nous partageons cet esprit d'ouverture et obéissons au principe suivant: il y a de la bonne et de la mauvaise musique, quels qu'en soient le style ou le coefficient de difficulté.»

Point de départ d'une amitié et d'une complicité musicale, la Valse de l'asile sera l'épicentre de vastes secousses créatives impliquant son concepteur et son éventuel interprète. Ce dernier souhaitait une oeuvre qui se propagerait comme une traînée de poudre.

«La valse de la pièce de Gauvreau en a été la cellule génératrice, relate Walter Boudreau. Je l'avais composée en deux jours, donc très rapidement. Ça m'avait un peu énervé, d'ailleurs, car je mets normalement des mois à finaliser mes oeuvres. C'est pourquoi je tournais autour du pot avant de vraiment démarrer la composition du concerto, jusqu'à ce qu'Alain me suggère de développer autour du thème de cette valse. Quatorze ans plus tard, on est devant une oeuvre qui dure plus de 44 minutes!»

2. La synthèse d'une vie

Imaginée autour de la pièce de Claude Gauvreau, la Valse de l'asile n'est pas une pièce typique de Walter Boudreau, enfin, le Walter que l'on connaît depuis qu'a débuté sa vie de compositeur «sérieux», soit après cette période psychotronique de L'Infonie, où il intégrait la musique impressionniste au rock et au jazz contemporain.

Lorraine Pintal, metteuse en scène de la pièce, avait insisté pour que la musique de cette pièce de Claude Gauvreau ne soit pas trop prise de tête, avec le résultat que l'on sait.

«J'ai un vécu très particulier, rappelle Walter Boudreau. J'ai des chums dans tous les genres de musique - musique actuelle, musique contemporaine, musique classique, musique ancienne, chant grégorien, rock, jazz, etc. Or, jusque-là, je n'étais pas prêt à réunir toutes les phases de ma vie musicale. Et peut-être n'aurais-je jamais fait cet exercice de synthèse si je n'avais pas fait la connaissance d'Alain Lefèvre, qui a fait en sorte que tous les chaudrons mijotant sur ma cuisinière se déversent dans une seule grande marmite.»

Ainsi, le Concerto de l'asile est une «oeuvre de synthèse», c'est-à-dire qu'elle déborde largement les procédés compositionnels inhérents à la musique contemporaine telle qu'on la connaît dans l'oeuvre de Walter Boudreau. Mélodies consonantes et harmonies tonales y sont aussi admises.

«Je fais la paix avec plusieurs aspects de ma personnalité musicale, corrobore le compositeur. Ce concerto m'a permis de renouer avec toute une palette de couleurs et d'expressions qui étaient en veilleuse chez moi. Si tu donnes, tu reçois. Cette inclusion se révèle dans une oeuvre qui, pourtant, ne fait aucune concession. Ce que j'aime avec ce concerto, en fait, c'est qu'il se prête à toutes les circonstances.»