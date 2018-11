Renaud Loranger devient directeur artistique du Festival de Lanaudière

Originaire de Joliette, ce musicologue et historien de l'art de formation a mené une carrière internationale dans le milieu de la musique classique.

Il a amorcé son parcours à l'OSM, aux côtés de Kent Nagano. Il a ensuite travaillé chez Deutsche Grammophon, à Berlin, à titre de producteur délégué chargé de la division vocale, puis de la division française, où il a travaillé de près avec Yannick Nézet-Séguin.

En 2016, il est devenu vice-président artistes et répertoires du label Pentatone, aux Pays-Bas, fonction qu'il occupe toujours et qu'il continuera d'ailleurs d'occuper en plus d'assumer la direction artistique du Festival de Lanaudière. - Alain Brunet