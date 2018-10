Des frissons avec l'OSM

Outre Les horreurs de Dracula, la programmation 2018-2019 de l'OSM compte trois autres soirées, à court et à moyen terme, où l'on célébrera l'Halloween, le mois des morts (novembre) et le cinéma muet en noir et blanc. Les voici.

Atmosphères d'Halloween

Atmosphères d'Halloween s'inscrit dans les séries habituelles de l'OSM. «Mais on tient compte du fait que nous sommes dans la semaine de l'Halloween et du début de novembre», dit Marianne Perron. Ça se reflète dans le choix des pièces, à savoir Atmosphères de Ligeti, une oeuvre mystérieuse, faite de vagues sonores et qu'on a entendue dans le film 2001, l'odyssée de l'espace, L'apprenti sorcier de Paul Dukas, qui est à l'origine du film Fantasia, Totentanz (Danse macabre) de Liszt, le Concerto pour la main gauche de Ravel et Le mandarin merveilleux de Bartók. Le chef français François-Xavier Roth en sera à sa première direction de l'OSM. Le pianiste Bertrand Chamayou sera le soliste invité.

Les 31 octobre à 20 h, 1er novembre à 10 h 30 et, en formule Express, à 19 h.

Les lumières de la ville

Au cours des dernières années, l'OSM a travaillé à deux reprises avec le chef américain Timothy Brock pour la présentation de concerts avec des films muets, Le cuirassé Potemkine et Les temps modernes. M. Brock est réinvité pour la projection d'une autre oeuvre de Charlie Chaplin, Les lumières de la ville (City Lights). «C'est un spécialiste de ce répertoire, souligne Mme Perron. D'un film à l'autre, nous demeurons dans cette même période de richesse culturelle propre à l'entre-deux-guerres. Et voir le film en écoutant l'orchestre lui donne une dimension très différente. C'est une expérience unique de partage alors que les spectateurs rient et réagissent.»

Le 6 novembre à 20 h.

The Artist

La projection de The Artist, film oscarisé de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo, marque l'entrée de l'OSM dans l'année 2019. Elle s'inscrit dans la foulée des projections de films muets et en noir et blanc. Mme Perron souligne que l'oeuvre est en soi un hommage au cinéma américain des années 20. «Dina Gilbert, qui a été notre chef assistante (2013-2016), va diriger l'orchestre, dit-elle. Dans le cadre de ses études en direction musicale à l'Université de Montréal, elle s'est intéressée aux liens entre musique et cinéma.» Rappelons que la musique du film a été composée par Ludovic Bource. Lorraine Desmarais, «une amie de l'OSM», dit Mme Perron, sera au piano.

Le 8 janvier à 20 h.