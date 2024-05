Les artistes doivent de plus en plus essuyer des refus de subventions pour des projets dans lesquels ils ont mis « leur âme ». La détresse psychologique, en plus du fardeau financier, pèse lourd.

« Ces derniers mois, au contact des artistes, je suis confrontée à l’impact que tout ça a », raconte Jordane Labrie, auteure-compositrice-interprète et conseillère artistique à l’Ampli de Québec, un lieu de formation, d’accompagnement, de création et de diffusion en musique, destiné aux auteurs, compositeurs et interprètes de la relève musicale de la capitale nationale. « Ça affecte directement les projets musicaux, mais ça affecte aussi psychologiquement le moral des artistes, qui se demandent comment continuer à avancer sans ce soutien. »

On parle d’un soutien financier, mais c’est aussi une validation par rapport à son projet artistique. C’est dur de ne pas le prendre personnel. On met notre cœur, tout ce qu’on est, c’est intimement lié à nous et ça vient miner la confiance qu’on a dans la pratique qu’on développe depuis des années. Jordane Labrie, auteure-compositrice-interprète, aussi conseillère artistique à l’Ampli de Québec

Quand un projet est prêt à être déposé auprès des organismes gouvernementaux pour du financement, c’est que « des heures et des heures » ont déjà été mises dans son élaboration, rappelle-t-elle. « L’album est déjà écrit, on a des collaborateurs, on a investi énormément de temps et d’énergie de création. On en est au moment où on a juste besoin de ce soutien pour aller au bout de nos ambitions. »

Et puis, il y a, bien évidemment, le lourd fardeau financier. Une étude de Hill Strategies menée pour le Conseil des arts du Canada a indiqué en 2016 que le revenu d’emploi de l’artiste typique était de 17 300 $, ce qui est inférieur de 56 % au revenu d’emploi médian de la population active (39 000 $).

L’état actuel des choses provoque « une fragilité et une incertitude par rapport à la suite », renchérit Jordane Labrie. « Les risques financiers sont gros, pour les artistes entrepreneurs surtout, qui ont déjà travaillé longtemps, avec d’autres humains qui n’auront pas non plus de rémunération au bout du compte. Toute la chaîne d’acteurs qui font partie d’une production musicale subit l’impact d’un manque de financement. »

Besoin de changement

Jordane Labrie est un bon exemple de ce que permettent des subventions pour la réalisation d’un projet musical. « Mon dernier album, Reine de papier, a été mon premier comme artiste entrepreneure autoproductrice à 100 %. Ç’a été quelque chose de majeur, ç’a été une prise de risque, mais j’ai eu le soutien du Conseil des arts du Canada et de Musicaction et ça a fait une différence immense. » D’artiste « un peu limitée et fragile », elle a pu sentir l’acceptation de son projet pour avoir un album à la hauteur de ses visées artistiques.

J’ai engagé les musiciens que je voulais avoir sur cet album, j’ai pu mettre toutes les chances de mon bord pour faire rayonner l’album, j’ai donné la chance à ma carrière d’avancer de plusieurs étapes. Jordane Labrie

La Grande mobilisation des artistes du Québec (GMAQ), un rassemblement d’artistes créé récemment, soulève notamment que le CALQ dispose d’un tout petit peu plus de 160 millions dans le budget 2024-2025, ce qui représente une baisse, alors que les coûts et les besoins explosent dans l’industrie.

Une manifestation a d’ailleurs eu lieu jeudi dernier « pour revendiquer un financement provincial viable des arts ». Quelque 48 heures plus tôt, le ministère de la Culture avait annoncé une bonification de 15 millions de dollars de son aide aux organismes soutenus par le CALQ.

Les solutions

La plupart des artistes n’ont pas d’économies où aller puiser, note Sandrine Quirion. « Certains deviennent encore plus créatifs et font des collectes de fonds en demandant de payer en avance l’album, qui sera envoyé quand il sera fini grâce à l’argent amassé. Mais ça ne peut fonctionner que quand tu as un bon réseau. »

Pour Jordane Labrie, il est nécessaire que les artistes développent la résilience nécessaire face au refus. Parce que la situation risque d’empirer encore avant de s’améliorer. « Il faut s’assurer de conserver le moral. […] Je vois beaucoup d’artistes autour de moi tomber en détresse psychologique. Il faut prendre soin de ça. »

Ensuite, bien sûr, il faut tout simplement « toujours mieux soutenir la culture en investissant dedans ».

« Le financement public tient tout en place dans l’écosystème musical au Québec, affirme Jordane Labrie. C’est absolument nécessaire que ça se poursuive, parce que la musique est essentielle et ne devrait jamais être un élément dans lequel on fait des coupes. Pour être une communauté complète, intéressée et intéressante, on en a besoin. »