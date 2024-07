Collecteur de pièces du répertoire des anciens de son village, enseignant de musique traditionnelle au cégep… et membre actif des groupes De Temps Antan et La Bottine Souriante : à 53 ans, Éric Beaudry est un pilier de la scène trad dans Lanaudière. La Presse l’a rencontré chez lui.

Sur le mur extérieur de la grange de planches, érigée sur la terre familiale des Beaudry à Saint-Côme, une vingtaine de pelles et d’autres outils sont alignés comme autant de trophées pour cette famille issue d’une lignée de bûcherons et de draveurs.

Au rez-de-chaussée, le père, Denis, entrepose depuis toujours son matériel de trappage. Le royaume d’Éric Beaudry est à l’étage. Avec son frère Simon, il a transformé les combles de l’ancienne grange à foin en studio d’enregistrement. « Une trentaine d’albums ont été enregistrés ici », lance le musicien, assis devant la console du Studio de la Côte jaune.

On nous avait décrit Éric Beaudry comme un homme de peu de mots, un taiseux qui s’exprime surtout par sa guitare, son bouzouki et sa podorythmie. Celui qui nous a ouvert les portes de son repaire créatif est au contraire un passionné qui ne ménage pas sa salive pour parler de la musique trad et de son coin de pays.

Il est surtout un de ceux qui œuvrent à garder la musique traditionnelle bien vivante dans Lanaudière. Depuis 2002, le musicien agit aussi comme passeur en enseignant la guitare au programme de musique traditionnelle du cégep de Joliette. « Grâce à ceux qui les ont précédés, les étudiants peuvent rêver de faire le tour du monde avec leur musique. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Éric Beaudry enseigne la guitare au cégep de Joliette.

Il a aussi fondé, en 2008, avec ses complices André Brunet et Stéphanie Lépine, le Camp violon trad. Près d’une centaine de participants de tous les niveaux – et provenant du monde entier – y apprennent les joies du répertoire violonistique québécois pendant une semaine. « Le vendredi soir, les étudiants sont sur scène pour lancer le festival Mémoire & Racines à Joliette. »

Présenté du 23 au 28 juillet, le festival consacré à la musique traditionnelle célèbre cette année son 30e anniversaire ; le musicien de Saint-Côme en sera une des têtes d’affiche avec cinq présences à l’agenda. « Ceux qui ne m’aiment pas seront tannés de me voir », lance, sourire en coin, celui qui était sur scène lors du tout premier festival.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Éric Beaudry est membre actif des groupes De Temps Antan et la Bottine Souriante.

De Temps Antan y célébrera ses 20 ans d’existence (et la sortie récente de son album J’ai mal à mon folklore). Le groupe La Bottine Souriante, pour lequel Éric Beaudry joue (notamment !) de la mandoline, du bouzouki irlandais et de la guitare, sera sur scène pour clore le festival. Le Cômier accompagnera aussi un joueur de bombarde venu de Bretagne. Et il compte bien, cette année encore, jammer jusqu’à l’aurore avec les musiciens et les spectateurs présents.

« C’est un festival intergénérationnel qui permet aux jeunes musiciens de rencontrer leurs mentors et de jouer avec eux. Et c’est toujours bondé d’enfants ! »

Le trad dans les veines

Même si, adolescent, Éric Beaudry ne jurait que par « le gros rock et la musique punk », il s’est vite rendu à l’évidence : c’est de la musique trad qui lui coulait dans les veines. Son grand-père Joseph est un violoneux notoire à Saint-Côme. Sa tante Jacqueline chante, son oncle Roland joue de l’accordéon. Son père, qui pousse la chanson à l’occasion, avait pour bon ami Gilles Cantin (ex-chanteur et guitariste de La Bottine Souriante)… Bref, Éric Beaudry n’est pas tombé dans la marmite étant enfant ; il est carrément né dedans !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Éric Beaudry a aménagé un studio dans les combles de la grange familiale.

Mais pour ce père de deux enfants, le coup de foudre s’est réellement produit à un concert de Manigance à Sainte-Béatrix, alors qu’il étudiait la musique au cégep. « Ça m’a jeté sur le dos ! Je me suis dit : “Je veux créer un band comme ça !” »

Avec des amis du cégep, Éric Beaudry a fondé La Galvaude au début des années 1990.

On a vite réalisé qu’il nous fallait du répertoire. On s’est mis à achaler tout le monde dans nos familles et parmi nos connaissances pour trouver des chansons ! Éric Beaudry

Collecteur de répertoire

Pour Éric Beaudry, cette recherche de pièces à interpréter marque le début d’une nouvelle vocation : celle d’ethnologue autodidacte. Au début des années 2000, il a collecté pour sauver de l’oubli le répertoire traditionnel des gens de Saint-Côme. Il a fait de même avec un violoneux du village de Grande-Vallée, en Gaspésie, Édouard « Ti-douard » Richard, avec qui il a enregistré un album. « Son répertoire était très coloré et assez difficile à jouer. C’est de lui que j’ai appris la pièce La Rachouidine. Le titre est en fait l’Irish Wedding, patenté à la québécoise ! »

À Saint-Côme, ce bachelier en musique a enregistré pendant un automne fort occupé quelque 500 chansons de 16 aînés, âgés de 70 à 92 ans.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Éric Beaudry a enregistré pendant un automne fort occupé quelque 500 chansons de 16 aînés, âgés de 70 à 92 ans.

On faisait des après-midis de chansons… J’ouvrais le micro et j’enregistrais. J’ai mis tout ça sur des CD : j’ai remis des copies aux familles, mais aussi à la bibliothèque municipale de Saint-Côme. Il faut que tout le monde entende ça ! Éric Beaudry

Dans cet ancien village forestier où bien des hommes étaient draveurs ou bûcherons, les chansons traditionnelles brodent souvent autour des mêmes thèmes. « Elles parlent de religion sur un ton de satire, du mariage, des fêtes de famille… C’était beaucoup des complaintes de bûcherons, des chansons de chantiers que les hommes chantaient pour se désennuyer pendant l’hiver dans les camps forestiers, dans le bout de Saint-Michel-des-Saints. »

La présence de familles irlandaises et acadiennes dans ce secteur de Lanaudière a aussi largement contribué à la popularité des airs de violon, des chansons à répondre et des sets callés au tournant du siècle dernier.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La municipalité de Saint-Côme est reconnue comme la capitale québécoise de la chanson traditionnelle.

Comment expliquer qu’aujourd’hui encore, la musique et la chanson traditionnelles soient si vivantes, dans Lanaudière en général et à Saint-Côme en particulier ? Pour Éric Beaudry, la réponse tient en un mot : fierté.

« À Saint-Côme, beaucoup de familles ont préservé leurs chansons traditionnelles, notamment grâce aux femmes qui ont transcrit les paroles. Les gens en sont fiers. À une époque, il y avait sept ou huit groupes trad dans le village, dont Hommage aux aînés, qui remplit encore ses salles à chaque spectacle… » Pas surprenant que Saint-Côme ait été nommé capitale québécoise de la chanson traditionnelle en 2008 ! Et Éric Beaudry travaille d’arrache-pied pour garder ce titre – et les traditions qui y sont associées – d’actualité.

