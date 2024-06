Leur musique

Rau_Ze, c’est le projet musical de Rose Perron et Félix Paul, duo créatif qui a pris son envol en 2022 aux Francouvertes, et qui gagne des adeptes de jour en jour avec son R’n’B teinté de pop, de soul, de jazz et de bien d’autres choses. Ils écrivent des chansons « dans leur langue maternelle, le québécois », explique Félix Paul, inspirés en cela par des artistes comme Hubert Lenoir, Klô Pelgag et Les Louanges.

Ce qui les inspire

Les influences de Félix Paul, principal compositeur du duo, sont nombreuses. Il est allé puiser autant chez Daniel Bélanger que dans l’album Aquanaute d’Ariane Moffatt, et est même remonté jusqu’au disque Chimère de Diane Tell, sorti en 1982 ! « C’est très jazz comme album, avec beaucoup de goût. Il y a aussi Corneille ! On ne peut pas faire de R’n’B au Québec sans parler de Corneille. On l’adore. » Klô Pelgag est aussi une inspiration pour la « chanteuse dans l’âme » qu’est Rose Perron, et tous deux l’aiment pour sa grande liberté. « Elle a créé son univers, sa propre patente, comme si elle avait sublimé ses influences, dit Félix. Elle réinvente ce qu’est la chanson québécoise. »

Une chanson qu’ils aimeraient avoir écrite

« Samedi soir à la violence de Klô Pelgag, la première chanson de son deuxième album, L’étoile thoracique. C’est un classique de la chanson québécoise contemporaine, pourtant, il n’y a rien qui sonne comme ça. C’est une chanson ambitieuse avec ses arrangements, et qui se brise dans sa deuxième moitié… », explique-t-il, louant le « courage » de Klô Pelgag dans sa pratique artistique. « C’est quelque chose qu’on veut, on veut avoir ce courage. »

Leur été

Un gros été de festivals attend Rau_Ze, qui a lancé son premier album, Virer nos vies, à la fin du mois de mars. « On a vraiment hâte, dit Félix Petit. On a travaillé fort dans nos sous-sols, nos cavernes. Maintenant, on récolte le fruit de notre labeur, et on va essayer d’en profiter le plus possible ! » Il promet « une grande fête à chaque show » et se réjouit d’aller jouer dans de beaux et gros festivals comme les Francos, La Noce à Saguenay ou le Festival d’été de Québec. « Ce sera un été festif, et on invite tout le monde à venir faire le party avec nous ! »

En spectacle le 22 juin, à 19 h, sur la scène Spotify

