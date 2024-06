Sa musique

De la musique, il y en a toujours eu chez Jeanne Côté. Sa mère enseigne la musique, son père pilote le Festival en chanson de Petite-Vallée et sa sœur est aussi musicienne et coach de chant… « Je suivais des cours de piano parce que ma sœur en suivait, mais ce n’est pas nécessairement ce qui m’allumait le plus, raconte-t-elle pourtant. J’écrivais, en fait. Je voulais écrire des romans. » Arrivée à la chanson par l’écriture, elle a fini par apprécier cet art qui lui permet de rester introvertie tout en s’exprimant. Elle a publié un disque intitulé Suite pour personne en janvier 2023 et a remporté les Francouvertes quelques mois plus tard.

Qui l’inspire ?

Dans son travail actuel, elle aspire à faire « beaucoup avec peu ». C’est pourquoi elle aime l’approche minimaliste, pleine de bonnes idées toutes simples, du tandem québécois Bibi Club (constitué de Nicolas Basque et d’Adèle Trottier-Rivard) et de la Britannique Rozi Plain. Elle admire aussi Joni Mitchell et sa « maîtrise absolue » des textes. « Il y a quelque chose de cinématographique dans sa façon de raconter ses histoires », estime Jeanne Côté. Elle a pris toute la mesure de cette artiste en écoutant son album Hejira tout en ayant les textes sous les yeux, comme le lui avait suggéré l’auteure-compositrice-interprète Émilie Proulx. L’expérience fut marquante. « Joni Mitchell est vraiment devenue un monument pour moi à ce moment-là. »

Une chanson qu’elle aurait aimé avoir écrite

Café Robinson de Marie-Jo Thério. « Je trouve que cette toune-là contient un roman en termes de densité émotionnelle et de sens possibles », expose-t-elle. Le morceau dure sept minutes, mais raconte une histoire « qui pourrait durer une heure ». Que Jeanne Côté choisisse une chanson romanesque tombe sous le sens, puisqu’elle a voulu écrire des romans. Qu’elle choisisse Café Robinson est tout aussi logique pour une admiratrice de Joni Mitchell : ce morceau de Marie-Jo Thério évoque immanquablement The Last Time I Saw Richard, dernière chanson de l’album Blue, l’un des chefs-d’œuvre de l’artiste canadienne.

Son été

Son été est déjà pas mal occupé avec des concerts dans l’est du Québec et les ateliers qu’elle dirigera à Petite-Vallée. Jeanne Côté a profité de l’élan que lui a donné sa victoire aux Francouvertes : son prochain disque est déjà fini, elle espère maintenant trouver une maison de disques pour le mettre en marché. Cet album sera différent de Suite pour personne, mais les arrangements demeureront minimalistes, assure-t-elle. « J’ai l’impression que le texte prend plus sa place et que les sens sont plus ouverts quand on laisse de l’espace dans les chansons. »

Au Pub Brasseur de Montréal le 14 juin, à 17 h, dans le cadre des Francos

Consultez la page du spectacle