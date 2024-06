Sa musique

« À tous ceux qui radotent qu’on fait pas du country, venez donc faire un tour à la roulotte, on est ben ouverts à en jaser », blague Alex Burger sur Ça s’invente pas (2023), son plus récent album. Mais est-ce vraiment une blague ? « Il y a quand même un peu de sérieux là-dedans », répond le sweet cowboy de la Montérégie. « À un moment donné, tout le monde me demandait : est-ce que tu considères que tu fais du country ? »

Tout le monde le lui demandait, au point qu’il aura un temps songé à s’éloigner du genre doré de Waylon, Willie et leurs boys. « Puis un soir, j’en parlais avec mon voisin, Étienne Dupré [Duu, Mon Doux Saigneur], qui m’a dit : ‟Prends-le ! Tu fais du country, that’s it. C’est bon qu’il y ait un débat, peut-être que c’est ce qui fait que le country avance.” »

Sans compter qu’il n’y a pas qu’une seule sorte de country. « C’est en plein ça ! Je fais le country qui m’habite. »

Qui l’inspire ?

« La question m’a fait réfléchir à ce que j’aime quand j’écoute un disque », explique Alex Burger. « Et j’en suis venu à la conclusion que j’aime quand ça s’entend que les artistes ont du plaisir. »

Peu de disques québécois portent autant les traces du plaisir à l’œuvre lors de sa création que Rivière jaune (1977), du légendaire groupe trad Le Rêve du Diable.

« Ça paraît que les gars se tenaient avec des étudiants qui droppent de l’acide », analyse, en riant, le propriétaire du Félix 2021 de l’album country de l’année. « C’est toujours tout croche, ça arrive que les guitares soient off, ce qui rend tout ça un peu psychédélique. Ils sont clairement sur la brosse. Je trouve ça vivant. J’aime la musique vivante. »

Une chanson qu’il aurait aimé avoir écrite ?

« C’est un diamant brut, pas connu », dit Alex Burguer au sujet de la chanson Petit Paul de la formation Réveillons ! Une chanson inédite, dont son sonorisateur Guyaume Robitaille, bien branché dans le milieu du trad, lui a envoyé le fichier MP3.

« C’est une toune vraiment touchante, dans laquelle un fils parle de son père mort à la shop. David Berthiaume, de Réveillons !, l’aurait adaptée d’une complainte écrite par son grand-père. »

Son été

Puisque Bon Enfant, le groupe dans lequel il tient la basse, jouit d’un été buissonnier, celui d’Alex Burger s’annonce « un peu » (notez les guillemets) moins rock’n’roll que l’an dernier. « J’aime beaucoup la route, parce que j’ai toujours associé la musique au voyage. Et on commence à savoir mieux gérer notre énergie, même si le sommeil n’est pas encore notre meilleur chum. »

