On est contents : Killer Mike

C’est avec trois Grammy en poche que se présentera Killer Mike à la foule du MTelus, le 3 juillet. On doute fort qu’il traîne ses trophées dans ses valises, mais il offrira assurément les chansons de l’album Michael qui lui ont valu ses prix. Lors de ces dernières visites à Montréal, le MC d’Atlanta était accompagné de son partenaire de Run The Jewels, El-P. Les spectacles du duo permettent de relâcher une certaine agressivité dans la joie et on s’attend à pouvoir faire de même avec Michael Santiago Render en solo. Il ne sera pas seul puisque la chorale The Mighty Midnight Revival l’épaulera pour ce concert d’une rare puissance. Killer Mike sera également sur les plaines d’Abraham, le 5 juillet, dans le cadre du Festival d’été de Québec.

Le 3 juillet, 20 h 30, au MTelus

Consultez la page du spectacle

On est curieux : Erick the Architect

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE INSTAGRAM @ERICKTHEARCHITECT Erick the Architect

Membre du trio new-yorkais Flatbush Zombies, Erick the Architect est un rappeur et producteur d’une grande polyvalence. Elle se déploie de belle façon sur I’ve Never Been Here Before, premier album solo sorti en février dernier. L’atmosphère change d’une chanson à l’autre, passant avec aisance des ruelles sombres de Brooklyn à un somptueux club de jazz avec des arrêts lumineux et entraînants, telle Ambrosia, avec Channel Tress. George Clinton, Joey Bada$$ et Kimbra ont également participé au premier disque d’Erick. Candle Flame, sa collaboration avec Jungle, demeure son plus grand succès. Le Montréalais Jai Nitai Lotus, pilier du Studio NBS, assurera la première partie.

Le 5 juillet, 21 h, au Club Soda

Consultez la page du spectacle