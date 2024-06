On est contents : Orville Peck

On le voulait, on l’a manqué de peu, on l’aura finalement. Le prodigieux Orville Peck sera enfin de passage à Montréal après une performance annulée l’an dernier, lorsque l’artiste avait dû mettre fin à toute sa tournée pour des raisons de santé. Bien heureusement, le Festival de jazz a réussi à assurer que le chanteur masqué se reprenne auprès de ses admirateurs montréalais. Et quoi de mieux qu’un concert gratuit sur la scène principale du festival pour ce spectacle tant attendu ? L’artiste de country alternatif saura sûrement faire plaisir à ceux qui comptent déjà parmi ses fans et convaincre les curieux qui seront de passage sur la place des Festivals ce soir-là.

Extrait de Dead of Night, d’Orville Peck 0:00 0:00 Couper le son

Le 5 juillet, 21 h 30, sur la scène TD de la place des Festivals

On est curieux : Planet Giza

De plus en plus demandé (surtout hors Québec, bien qu’il fasse tranquillement sa place à la maison), le trio Planet Giza est invité au Festival de jazz cette année pour un concert tardif destiné à ceux qui voudront faire la fête. À 23 h, sur la scène extérieure Rogers, ceux qui présentent un hip-hop intelligemment fusionné au R&B et au funk pourront continuer de faire leur marque dans la ville qui les a vus naître. Après un passage en formule DJ set au Piknic Electronik l’été dernier, ils montent d’un échelon et pourront faire la démonstration de ce qui fait de ces trois acolytes des artistes de grand talent à avoir bien à l’œil.

Extrait de WYD, Planet Giza (avec Saba) 0:00 0:00 Couper le son

Le 1er juillet, 23 h, sur la scène Rogers

