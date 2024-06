On est contents : Stephen Barry Band

Il n’y a pas de valeur plus sûre que le Stephen Barry Band. En effet, le vénérable groupe célèbre cette année ses 50 ans de carrière avec un nouvel album et une nouvelle tournée – déjà en 2010, l’ex-collègue Daniel Lemay parlait des 35 ans du groupe comme d’une rareté ! Le bassiste et chanteur Stephen Barry, qui a joué partout dans le monde, est considéré comme un des « pères spirituels » de la scène blues québécoise. Le lancement de ce nouveau spectacle dans sa ville natale sera une occasion de plus pour lui témoigner notre affection.

Extrait d’Addicted to Love, du Stephen Barry Band 0:00 0:00 Couper le son

Le 27 juin, 18 h, au Gesù

Consultez la page du spectacle

On est curieux : Berlioz

PHOTO FOURNIE PAR LE FIJM Ted Jasper, alias Berlioz

Berlioz, c’est le projet house jazz du producteur londonien Ted Jasper. Avec ses 3 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify seulement, on peut dire que son album Jazz Is for Ordinary People, sorti il y a un an, a fait beaucoup d’adeptes. On a donc bien envie de constater de visu l’effet que cette musique qui dit s’inspirer des peintures de Matisse aura sur la foule festive montréalaise. Ce spectacle, qui sera présenté en fin de soirée, devrait faire le bonheur des oiseaux de nuit, et gageons qu’ils ne pourront pas résister longtemps à ce groove doux et léger.

Extrait de Jazz Is for Ordinary People, de Berlioz 0:00 0:00 Couper le son

Le 5 juillet, 23 h, au MTelus

Consultez la page du spectacle