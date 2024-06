On est contents : Lisa Fischer

Fascinante et atypique carrière que celle de Lisa Fischer. La New-Yorkaise à la voix vaste comme l’Amérique lançait en 1991 un premier album, So Intense, grâce auquel elle a remporté le Grammy de la meilleure performance vocale R&B féminine (pour la chanson How Can I Ease the Pain). Puis, plus rien. Trente-trois ans plus tard, le deuxième album solo de Lisa Fischer se fait toujours attendre, ce qui ne signifie pas que la dame a pour autant cessé d’offrir son instrument en partage, ce qui aurait été tragique. Choriste de luxe des dernières grandes tournées de Tina Turner, elle demeurera pour toujours associée aux Rolling Stones, avec qui elle a parcouru le monde de 1989 à 2015. Le classique Gimme Shelter, auquel elle mettait le feu chaque soir avec Mick Jagger, devrait figurer au programme du tour de chant qu’elle présentera en compagnie du pianiste Taylor Eigsti.

Le 2 juillet, 19 h 30, sur la scène TD

On est curieux

Endrick and the Sandwiches

PHOTO GREG MCEVOY, FOURNIE PAR L’ARTISTE Endrick Tremblay

Le blues est une musique figée dans le temps ? Personne ne vous convaincra plus rapidement de remiser ce préjugé qu’Endrick Tremblay, leader à l’éternel sourire de gamin d’Endrick and the Sandwiches, « party band » autoproclamé qui sait toujours injecter une irrésistible dose de lumière à son genre chouchou. Ce n’est pas pour rien que son plus récent album à la pochette rose saumon s’intitulait Sunny Soul (2021), de quoi chasser votre spleen, plutôt que le nourrir. Guitariste émérite, l’artiste du sandwich offrait récemment un avant-goût d’un nouveau disque à paraître à l’automne avec Rocker’s Blinkers, le portrait amusé d’un couple de gentils rebelles qui ne doivent rien à personne. Il rappelait par le fait même que le blues, lui non plus, ne doit rien à personne, et a bien le droit d’emprunter quelques condiments au rock, à la pop et à la soul.

Le 3 juillet, à 19 h et à 21 h, sur la scène Rogers

