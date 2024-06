On est contents

Joshua Redman Group et Gabrielle Cavassa

On a entendu Joshua Redman explorer diverses sphères du jazz au fil des ans, du quartet qu’il a jadis formé avec Brad Mehldau, Christian McBride et Brian Blade à des explorations free ou hip-hop. Son concert à venir au Festival international de jazz de Montréal fera écho à l’album Where Are We, son plus récent disque, une collaboration avec la chanteuse Gabrielle Cavassa. La jeune chanteuse et le saxophoniste vétéran s’entendent à merveille sur ces morceaux qui osent et cherchent, sans cesser d’être mélodieux et accessibles. Beau tandem.

Le 2 juillet, 20 h, au Théâtre Maisonneuve

On est curieux

Yaya Bey

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE YAYA BEY La chanteuse et musicienne Yaya Bey

On sent dès qu’on met l’oreille sur Ten Fold qu’on a affaire à une artiste à la personnalité forte. Yaya Bey, fille du MC Grand Daddy I.U., pionnier du hip-hop au sein du Juice Crew, agence avec un goût sûr ses envies R&B, funk, soul et électro dans des morceaux texturés et aux mélodies fortes. Ten Fold bénéficie d’une réalisation hyper soignée et inventive, écrin dynamique pour le chant percussif mais pourtant suave de Yaya Bey. Pas sûr qu’une scène extérieure soit le lieu le plus approprié pour goûter sa musique, mais ça ne coûte rien d’essayer !

Le 27 juin, 19 h 30, sur la place des Festivals

