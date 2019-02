Avril Lavigne va-t-elle renouer avec le succès?

Après presque six ans d'absence, Avril Lavigne a lancé hier son album Head Above Water, dont la couverture la montre nue, derrière une guitare. La star s'est pourtant assagie et change de style. Sur son album, qui comprend 12 titres, elle délaisse le punk-rock pour faire place à de nombreuses ballades (Warrior, Tell Me It's Over, Head Above Water) ainsi qu'à des pièces aux accents de jazz et de soul. Avril Lavigne a déclaré en entrevue au magazine Entertainment Weekly avoir été inspirée par la musique qu'elle écoute au quotidien, Aretha Franklin, Billie Holiday, Etta James et Frank Sinatra. Elle a confié avoir eu besoin d'évoluer musicalement et de ne pas toujours être dans le pop-rock.

Dumb Blonde crée un engouement

Le titre Dumb Blonde, lancé il y a quelques jours, lui fera peut-être connaître de nouveau le sommet des palmarès, car ce duo avec Nicki Minaj a créé la surprise et pourrait être un succès. La reine du rap, véritable fan d'Avril Lavigne, a écrit sur Twitter qu'à une certaine époque, elle avait l'habitude de conduire jusqu'à son travail au Red Lobster en écoutant tous les jours l'album de la star canadienne. «J'ai pleuré sur I'm With You, j'ai explosé sur Complicated, Things I'll Never Say, Nobody's Fool et Sk8ter Boi. Cette femme est incroyablement talentueuse», a écrit Nicki Minaj.

Avril Lavigne estime que Dumb Blonde est un hymne féministe pour toutes celles qui sont victimes de stéréotypes.

Elle chante, sur un air cette fois très pop-rock: «I'm a babe, I'm a boss and I'm making this money, I can flip like a switch and I cut like a blade». «Ayez confiance en vous et ne laissez personne vous dicter votre façon d'être», a écrit sur sa page Instagram la star canadienne, qui était en performance au Tonight Show de Jimmy Fallon mercredi soir. Une chose est sûre, le retour d'Avril Lavigne retient sans aucun doute l'attention.

La vie malgré la maladie

Ce sixième album semble aussi être une revanche sur la vie puisqu'il est teinté par la terrible épreuve qu'elle a traversée. Avril Lavigne a frôlé la mort et a passé ces dernières années à la maison à se battre contre la maladie de Lyme, qu'on lui a diagnostiquée en 2014. D'ailleurs, le premier titre Head Above Water (la tête hors de l'eau) a été écrit «pendant l'un des moments les plus terrifiants» de sa vie, lit-on sur son site. «J'avais accepté la mort et je pouvais sentir mon corps s'éteindre.» Elle a créé une fondation destinée à la recherche sur la maladie de Lyme, car elle estime qu'on doit attirer l'attention sur la gravité de la maladie.

Un succès fulgurant

On se souvient du succès fulgurant de cette jeune auteure-compositrice-interprète qui a vendu, en carrière, 40 millions d'albums. Avril Lavigne s'est fait connaître en 2002 avec son premier album punk-rock Let Go qui s'est vendu à plus de 18 millions d'exemplaires dans le monde. Son single Complicated reste encore aujourd'hui le plus grand succès de sa carrière, ainsi que Girlfriend. Son look de skate girl très énergique en fait l'idole des adolescents et lui vaut le surnom d'«Anti-Britney Spears».

Une théorie de complot sur sa mort?

Il y a quelques années, il y aurait eu une théorie selon laquelle Avril Lavigne était morte et aurait été remplacée par un sosie qui se prénomme Melissa. La star canadienne a déclaré que c'était une rumeur idiote qui circulait sur l'internet et qu'elle était très étonnée que des gens la propagent et y croient. «N'est-ce pas étrange? En tout cas, c'est vraiment stupide», a répondu Avril Lavigne en entrevue au magazine Entertainment Weekly.