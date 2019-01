The Sheepdogs à la conquête du Québec

Geneviève Bouchard

Outre sa carrière internationale qui gagne chaque année du terrain, le groupe The Sheepdogs en a fait du millage dans son Canada natal depuis qu'il distille un rock qu'on croirait sorti d'une capsule temporelle enfouie dans les années 70. Mais ses membres n'avaient curieusement pas trop exploré le Québec en dehors de la capitale et de la métropole. C'était avant qu'ils ne cassent la baraque dans une petite salle de Saint-Casimir. Ils en ont été les premiers surpris... Et ça leur a donné le goût de revenir!