L'«effet miroir» de Zaz

Zaz veut refaire de la scène rapidement! Et pourtant, ça ne fait qu'un an qu'elle a arrêté sa tournée de spectacles, et ce, pour réaliser son nouvel opus Effet miroir.

Alors qu'un des sujets chauds au Québec, cette année, a été l'appropriation culturelle, Zaz est loin de sentir qu'elle s'aventure sur un sentier glissant lorsqu'elle en parle. Oui, elle fait de l'appropriation culturelle. Et pour elle, il s'agit d'une sorte d'hommage. «Tout se mélange aujourd'hui! C'est ce qui fait d'ailleurs la France», dit-elle. La chanteuse donne comme exemple sa chanson Pourquoi tu joues faux, écrite et composée par Matthieu Boogaerts: «Lorsque j'ai reçu la chanson, je me disais que nous devions faire un rythme un peu africain. Alors, on a fait venir une choriste, une chanteuse africaine que j'adore, et nous avons ajouté des voix.»

Son nouvel album, Effet miroir, est éclectique sur le plan des thèmes et des styles musicaux. «Je n'avais pas envie de faire un album qui soit pareil du début à la fin», explique Zaz. Elle signe les paroles de 3 des 15 chansons et a aussi mis un peu d'elle dans d'autres textes. «Cet album est celui où je me suis le plus investie dans la production. Je n'avais jamais fait ça avant. Jusqu'à trouver des textures de matière de son que je voulais», dit la chanteuse, qui ajoute que la maturité lui donne plus de confiance en elle.

Artiste engagée

Zaz est une citoyenne engagée. En plus de faire son bilan carbone, elle a créé Zazimut. «On se sert de ma notoriété pour mettre en lumière des ONG [organisations non gouvernementales] partout dans le monde. Chaque fois qu'on fait un concert, on trouve une association locale et on les fait monter sur scène. Et aussi, toutes les recettes de la boutique sont versées au réseau Zazimut», explique-t-elle. Au Québec, elle soutient les organismes Premier pas, Jeunes musiciens du monde et Young Women's Christian Association.

Politicienne au quotidien

Depuis plus d'une décennie, elle n'a pas de téléviseur à la maison: «Tout ce que je vois au quotidien, ce sont des gens qui sont en train de réinventer la société, qui font des choses, qui ont de l'énergie, une patate. Ça, c'est plus encourageant que de regarder des téléréalités», dit Zaz. Avec Zazimut, elle a créé un festival engagé en Ardèche, qui regroupe des associations. «On pense que le changement, il est local. Du coup, quand on met en lumière les acteurs locaux, ça développe le territoire.» L'artiste espère exporter le concept: «Je pense que c'est ça, la vraie politique, c'est quand les gens s'investissent chez eux en se servant de leur savoir-faire pour mettre ça au service de la société.»

En attendant d'être maman

Zaz aimerait bien avoir un enfant dans les prochaines années. En attendant, elle offre une jolie chanson à tous les parents, Demain c'est toi, dont les paroles sont signées par Gaël Faye.

La prochaine tournée

Pendant cette dernière année où elle ne devait pas faire de scène, Zaz a finalement fait une mini-tournée. En juin dernier, elle a chanté dans ce qu'elle considère comme des petites salles, c'est-à-dire «entre 1500 et 3000 places». Tous les profits ont été remis à Zazimut. «Ça fait longtemps que je voulais tester des chansons en concert avant qu'elles sortent sur disque. C'est ce que j'ai fait et ç'a marché terrible!» Dès février 2019, elle repart en tournée un peu partout dans le monde. Elle sera à Montréal et à Québec les 24 et 26 avril.

Effet miroir. Zaz. Warner Music France.