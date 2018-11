Moonshine: Montréal au clair de lune

Moonshine est un collectif montréalais de beatmakers, DJ, chanteurs, instrumentistes et artistes visuels dont Pierre Kwenders est assurément la figure la plus connue. Autour de lui, le noyau créatif est formé du DJ Bonbon Kojak, de la vidéaste et artiste visuelle Boycott, du trompettiste et producteur Félix «Noé» Brochier, du coordonnateur Hervé «Coltan» Kalongo.

Moonshine doit son nom à une nuit immersive présentée chaque samedi suivant la pleine lune, dans divers lieux de Montréal. En phase avec le cycle lunaire, le collectif tiendra sa prochaine soirée ce week-end et compte lancer un second mixtape le 30 novembre: SMS for Location, Vol. II.

Pas exactement électro

L'approche musicale de Moonshine se démarque par une multiplicité de connexions entre mouvances africaines, antillaises, latino-américaines, nord-américaines, européennes, et plus encore. La propension du collectif à faire danser son public implique un lien naturel avec les tendances électroniques, quoique...

«Je n'aime pas utiliser le terme électro. Les technologies numériques font partie des outils disponibles, c'est simplement l'évolution de la musique! Bien au-delà de l'Occident, d'ailleurs, il se fait beaucoup de musique électro, la technologie n'est pas dédiée à une seule culture. Nous avons tous accès à l'internet, nous pouvons tous apprendre des tas de choses sur YouTube, nous en inspirer, les partager», explique Pierre Kwenders.

À l'évidence, Moonshine est issu de cette culture collaborative et planétaire. Malgré ses allégeances aux musiques afro ou électro, son identité dépasse largement ces notions.

«Dans chaque soirée Moonshine, fait observer notre interlocuteur, il y a toujours des instruments aux côtés des beatmakers, DJ, rappeurs ou chanteurs. On peut entendre de la trompette, du trombone, beaucoup de percussions, et plus encore. C'est varié, on veut montrer cette diversité vécue ici à Montréal.»

Une autre représentation de Montréal

Pour mieux faire comprendre ce qu'est Moonshine, Pierre Kwenders parle de lui-même à travers le prisme du collectif:

«Mes origines congolaises m'ont apporté un bagage culturel qui va me rester toute ma vie. J'ai envie de le partager, tout comme mes amis du collectif veulent partager leur propre bagage culturel. D'où notre envie de jouer du coupé-décalé ivoirien, du ndombolo congolais, du baile funk brésilien, de la house, de la techno, de la tech-house, hip-hop, reggae, dancehall, dub et tant d'autres styles.»