Sur la route avec Travis Cormier

Vancouver

Dollars & Hearts a été réalisé par le légendaire Bob Rock dans le studio de Bryan Adams à Vancouver. «Je voulais travailler avec Bob Rock. Au début, il était question qu'il vienne à Montréal, mais il m'a demandé de me rendre à Vancouver, parce qu'il aimait mieux travailler avec sa console et son band. J'ai dit OK, ça ne me dérange pas de me déplacer! raconte Travis Cormier en rigolant. C'était comme un rêve pour moi.» Le chanteur, qui s'est nourri de la musique des années 80, a eu la chance de faire son disque à la manière de l'époque. «Tout le band joue ensemble, ça crée une énergie et on le sent.» C'est particulièrement réussi, estime-t-il, sur la chanson Over You, dont il a écrit les paroles avec le guitariste de Bon Jovi Richie Sambora. «C'est Bob Rock qui me l'a présenté quand je lui ai parlé de mes influences. J'ai travaillé sur trois chansons avec lui, c'est pour ça que tu entends l'influence de Bon Jovi sur mon disque.»

Los Angeles

À 17 ans, Travis Cormier a quitté son Moncton natal pour aller étudier la musique à Los Angeles. «J'ai tout laissé derrière, ma famille, mes amis, mon band, ma blonde, pour poursuivre mon rêve.» C'est à cette époque qu'il a commencé à écrire la chanson Pictures of Paradise, qui est aujourd'hui sur son disque. «Ça parle d'un couple d'ados qui a tripé un été, puis dont les chemins se sont séparés. Quelques années plus tard, le gars entend la chanson préférée de la fille à la radio, et ça lui rappelle de beaux souvenirs.» Travis Cormier aime parler d'amour dans ses chansons. «Je suis un gars assez sensible.» Un émotif, qui a touché le coeur du public québécois. «Les gens sont encore là, loyaux. Je suis très chanceux. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre mon temps pour faire cet album. J'aurais pu me dépêcher, tout le monde me poussait à sortir un premier album rapidement pendant que c'était encore chaud. Mais le plus important, c'était les tounes. J'ai passé un an en écriture, je voulais offrir un beau produit.»