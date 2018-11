Renée Martel au temps de la belle saison

Au cours des années 60, le rituel du samedi soir était partout le même au Québec. Les familles s'installaient devant leur téléviseur pour regarder Jeunesse d'aujourd'hui. Toutes les vedettes populaires de l'époque s'y bousculaient pour chanter leur nouveau 45 tours: les Baronets, les Classels, les Sultans, Pierre Lalonde, Michèle Richard, Donald Lautrec, Chantal Renaud, Jenny Rock et tant d'autres. Propulsée au rang des plus grandes vedettes grâce à Liverpool, Renée Martel figurait au générique de la célèbre émission pratiquement toutes les deux semaines. Et les rares fois où elle n'y était pas, ses jeunes admirateurs étaient franchement déçus. Très télégénique, la jeune chanteuse - qui compte alors déjà plus de 10 ans de métier - se démarquera rapidement grâce à sa personnalité discrète, sa réserve charmante et son timbre de voix unique. Et des tubes si nombreux qu'on ne les compte plus.

Récemment, Renée Martel a reçu le prix d'excellence de la SOCAN. Pour l'occasion, un hommage lui fut rendu au cours duquel furent présentés des extraits visuels, dont certains remontaient à l'époque où la chanteuse trônait au sommet des palmarès de la chanson pop grâce à des tubes comme Je vais à Londres ou Viens changer ma vie. «J'aime voir ça pis j'haïs ça en même temps! dit-elle. De voir passer sa vie comme ça, c'est émouvant. Mais ça fait aussi bizarre. Pis je me suis dit: "Coudonc, j'étais cute!" Je ne m'en apercevais même pas à l'époque. Mais pas du tout. C'est drôle parce que beaucoup d'hommes viennent me voir - incluant des artistes - qui me disent qu'ils m'auraient épousée! C'est bien le temps de me le dire, là. Il est trop tard!», lance-t-elle en riant.

Le milieu s'emballe

Cinquante ans plus tard, Renée Martel fait toujours partie de nos vies. Riche de ses 71 années d'une vie pas toujours facile, elle irradie de bonheur quand elle parle de son nouvel enregistrement, et s'enthousiasme à l'idée de repartir en tournée pour, sans doute, la 5000e fois. D'ailleurs, quand Renée Martel annonce la mise en chantier d'un nouvel album de chansons originales, ce qu'elle n'avait pas fait depuis Une femme libre en 2012, le milieu s'emballe. Elle doit alors faire le tri entre toutes les chansons qu'on lui propose et trancher. L'exercice est parfois déchirant. L'arrière-saison, un album réalisé principalement à Nashville par Carl Marsh, réunit quelques noms familiers (Nelson Minville, Paul Daraîche, Steve Marin, Martine Pratte et Hugo Perreault) mais aussi, notamment, les Français Nina Bouraoui, Jacques Veneruso, Didier Barbelivien, Roland Vincent, et même l'humoriste Sonia Cordeau!

«On reçoit beaucoup de chansons, c'est vrai, explique la chanteuse au cours d'un entretien accordé à La Presse. On sait presque d'avance que certaines d'entre elles ne conviendront pas, mais j'apprécie l'effort.»

«Plusieurs jeunes auteurs m'envoient des chansons que je ne peux pas chanter, mais, quand même, je trouve qu'ils ont du guts et du talent. Et puis, ce n'est pas parce qu'une chanson n'est pas pour moi qu'elle n'est pas bonne!»

Les mots des autres

Au fil de sa longue carrière, qui est passée du country dans l'enfance, à la pop dans l'adolescence et au passage à l'âge adulte, pour ensuite mieux revenir au country, Renée Martel a souvent écrit les textes de ses chansons. Cette fois, elle avait envie de chanter les mots des autres.

«Je n'étais pas vraiment inspirée en tant qu'auteure et j'avais quand même envie de création. Je sais que la mode est aux reprises, mais je ne veux pas embarquer dans ce train-là parce qu'il y en a trop. J'aime mieux faire des choses originales. Quand j'ai commencé à recevoir les chansons, j'ai été ravie. J'ai aussi eu très envie de chanter Je vis avec, de Gaston Mandeville. Gaston adorait mon père [Marcel Martel]. J'ai su qu'il a chanté Je vis avec quand il a appris qu'il était malade. J'ai voulu la refaire telle quelle afin de lui rendre hommage. On m'a dit qu'on aurait sans doute pu la modifier mais je ne voulais pas. J'y aurais vu un manque de respect.»

Elle reconnaît avoir toujours abordé son métier avec beaucoup d'humilité, bien consciente des insécurités qui s'y rattachent. Encore aujourd'hui, elle craint toujours de voir s'étioler l'amour que lui porte le public. Quand il lui fut suggéré de travailler avec le réalisateur Carl Marsh, dont le parcours est impressionnant, elle craignait ne pas être à la hauteur. «Cet aspect du métier n'est pas facile», admet-elle.