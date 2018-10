Philippe Brault, le (bon) parrain

Tu parles des institutions. Ton père, Simon Brault, directeur du Conseil des arts du Canada, a beaucoup été impliqué dans les controverses au sujet de SLĀV et de Kanata. Qu'est-ce que tu en as pensé?

Il a été dans l'eau chaude! Comme tout le monde, je ne suis pas toujours d'accord avec mes parents. Mais sur ce sujet-là, j'étais absolument d'accord avec lui! C'est un sujet qui lui tient vraiment à coeur. Il y croit depuis longtemps. Certains se sont demandé si le Conseil des arts devait financer ou pas Kanata. Je me suis plus demandé si mon père allait bien! Je travaille beaucoup avec des artistes plus jeunes, qui ont un point de vue très intéressant - et parfois radical - sur la diversité et la parité. Le choc était grand avec le milieu du théâtre qui est un lieu d'ouverture et d'expérimentation, mais que j'ai trouvé vraiment en retard.

J'ai vu récemment une vidéo de Koriass, qui était invité à faire du freestyle à l'émission web française Rentre dans le cercle. Il disait que c'est parce qu'il est blanc qu'il intéresse les médias et que jamais on n'inviterait «un street rapper black» à Tout le monde en parle. Les têtes d'affiche du rap québécois sont très blanches: Koriass, Loud, Yes McCan...

C'est drôle parce que la discussion sur l'appropriation culturelle, qui a l'air nouvelle pour bien des gens, existait déjà quand Eminem est arrivé à la fin des années 90. Un Blanc qui rappe, certains trouvaient ça louche. Au Québec, c'est particulier, parce qu'il y a plein de rappeurs, il y a plein de diversité, et les labels les poussent autant qu'ils poussent Koriass...

Mais les médias n'en parlent pas beaucoup...

Il y a aussi le fait que le rap «queb» parle beaucoup à une jeunesse de banlieue blanche. En même temps, les Dead Obies, c'est métissé. Alaclair Ensemble aussi. Je pense que ça change, mais les rappeurs blancs portent en eux une espèce de culpabilité face à la question de l'appropriation culturelle depuis le début. Ils ont toujours eu à se justifier de faire du rap, avec une déférence pour ceux qui étaient là avant. C'est intéressant à voir.

Ariane Moffatt a récemment écrit sur Twitter qu'il y avait beaucoup d'ironie à faire autant de promotion autour d'un album que personne ne va acheter...

Je ne sais pas. Ce n'est pas parce qu'un disque n'est pas acheté qu'il n'existe pas! Mais je comprends Ari. Comme réalisateur qui gère les budgets des albums, j'ai vu tout ça fondre. Comme Pierre Lapointe avec qui je travaille, elle fait partie de la dernière vague d'artistes qui ont vendu 180 000 ou 200 000 exemplaires. Je ne suis pas content qu'il y ait moins de revenus, mais je ne déteste pas que la réflexion se déplace ailleurs. Si on n'a plus la contrainte de vendre 200 000 albums, on n'est pas plus libre de faire exactement ce qu'on veut? L'amateur de musique indépendante en moi y voit des avantages. Les premiers qui sont passés à des services de streaming comme Apple Music et Spotify, ce sont des musiciens. On écoute plus de musique que jamais. Mais il faut aussi pouvoir vivre de ça et c'est plus compliqué. Je pense qu'il ne faut pas le voir comme la promotion d'un disque, mais comme celle d'un projet artistique, qui va se décliner en spectacle sur deux ou trois ans. C'est la nouvelle réalité.