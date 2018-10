La nouvelle Pascale Picard

«Je trouve que je crie beaucoup moins qu'avant. Mais quand tu ne chantes pas avec un gros drum dans le prélart, tu as plus de place pour les subtilités, pour t'écouter respirer dans le micro.»

Au réalisateur et arrangeur Antoine Gratton, elle a d'ailleurs demandé de ménager les effets autour de ses compositions. «Même si c'est un virtuose et qu'il pourrait en faire beaucoup plus, il n'a rien dénaturé. Je voulais en mettre le moins possible.»

Cette orientation sera tangible en spectacle, puisqu'elle partira en tournée avec une violoncelliste et une pianiste. Elles porteront ensemble ses nouvelles chansons intenses et souvent douloureuses. «C'est un disque très dense», admet la chanteuse, qui semble pourtant dans une période joyeuse et lumineuse de sa vie.

«J'ai des amis qui m'ont écrit après avoir écouté le disque en me demandant si ça allait, rigole-t-elle. Mais je suis hypersensible et hyper empathique, et je parle plus des autres que de moi sur ce disque. Je suis passée par ces choses, je les ai vues autour de moi, et je suis capable d'en parler en pesant sur les bons pitons.»

En français

Pascale Picard réserve une belle surprise sur ce quatrième disque: une chanson en français, la première en carrière pour la chanteuse originaire de Québec. Est-ce que ça lui a donné envie d'en écrire d'autres?

«Oui et non, car ç'a été douloureux et laborieux. Pour arriver à cette chanson, dont je suis très fière, j'en ai écrit beaucoup qui n'étaient pas bonnes. Veut veut pas, je n'ai pas la même expérience en français qu'en anglais. Mais j'aime chanter en français et je ne suis pas fermée à le faire encore», dit Pascale Picard, qui estime qu'elle était rendue à cette étape.

«J'ai commencé à écrire en français quand les gens ont arrêté de m'achaler avec ça... Je suis un peu tête de cochon.»

Pascale Picard est consciente que les disques se vendent de moins en moins. Même si elle voit les bons côtés des nouveaux moyens de diffusion, qui permettent de rejoindre les gens de toutes sortes de manières.

«Ce n'est plus juste quatre personnes à Montréal qui décident de ce que tout le Québec écoute.» Mais si elle aime toujours écouter et faire des albums complets - «Je crois que j'ai 37 minutes de choses intéressantes à dire» -, c'est beaucoup la scène qui la stimule.

«J'aime le live, rencontrer du monde, jaser. Mais j'aime tout le cycle. Quand je finis une tournée, je n'en peux plus des hôtels et de manger au Tim Hortons, j'ai juste le goût d'être en pyjama et de regarder Netflix. Mais ça dure cinq minutes, parce que j'ai de la difficulté à rester en place - je sais, je le cache bien! -, alors après, je fais un album. Là, je travaille dessus depuis six mois et je veux repartir faire des shows. Ça me convient très bien comme métier.»