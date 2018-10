Jérôme 50: la nouvelle Révolution tranquille

La hiérarchill

«Faut pas travailler trop trop fort pour monter dans la hiérarchill»: c'est le refrain de la chanson-titre du premier album de Jérôme 50, hommage aux «chilleurs» qui refusent le système néolibéral dans lequel on vit, explique-t-il. «C'est un refus collectif d'une partie de la jeunesse. Je regarde mes amis de la banlieue de Québec qui n'ont pas fini leur cégep ou qui étudient et s'en foutent, qui consomment de la drogue ou de l'alcool et qui font du skate, ce sont en sorte des révolutionnaires qui refusent catégoriquement cette affaire-là.» Les «chilleurs» sont les leaders de la prochaine Révolution tranquille, estime l'ancien étudiant en enseignement du français, qui a abandonné lorsqu'il a constaté que les facultés d'éducation ne faisaient que reproduire l'ordre établi. Donc, il ne sera jamais prof? «Non, mais ministre de l'Éducation sous un gouvernement de Québec solidaire, certainement!»

La banlieue

C'est en pensant à ses amis de la banlieue de Québec que Jérôme 50 - de son vrai nom Jérôme Charette-Pépin - a écrit son disque. «J'avais un grand mépris pour la banlieue et son modèle américain que j'ai fuis tout de suite après le cégep. Avec ce disque, je voulais renouer avec cette image laide, faire de quoi de beau et éclaté.» Ainsi, la chanson Skateboard se déroule dans une côte de L'Ancienne-Lorette, d'où il vient. Wéke n' béke, dans le parc à côté du cégep de Sainte-Foy. «Les films qui se déroulent dans ma tête se passent en banlieue, pas au centre-ville avec les gauchistes intellos.»

La rue Saint-Jean

Jérôme 50 chante dans le Vieux-Québec, rue Saint-Jean, depuis l'âge de 17 ans. «J'y chantais encore la semaine dernière. La musique de rue m'a permis de me payer de la 50, mon appartement et des livres d'école.» Avec son «set-up de one-man-band», il chante des reprises et attire les foules. «Ça varie, mais c'est allé jusqu'à 150, 200 personnes. J'ai développé une aptitude à faire le clown et à donner un show. Chaque hiver, je m'ennuie de la rue. C'est real: il y a des familles, des enfants qui dansent, des punks, des pompiers, un commerce qui met de la musique. Après tu me donnes une première partie d'Émile Bilodeau aux Francos, à l'Astral, c'est tranquille!»

La langue

Après avoir abandonné son bac en éducation, Jérôme 50 s'est dirigé vers la linguistique. «J'ai un amour pour la langue depuis longtemps. J'aime plus les mots que la littérature.» C'est en utilisant le langage de la rue qu'il a choisi d'écrire ses chansons. «On ne peut plus être vieux jeu», dit l'auteur-compositeur-interprète, qui estime qu'il faut parler aux jeunes «pour de vrai». «Les jeunes sont pas caves. Jean Leloup, Dédé Fortin, Plume, Adamus, Émile Bilodeau, on veut du monde qui parlent real. Linguistiquement, ils font un portrait de la réalité. Mes cours en linguistique m'ont permis de me positionner face à la langue. Quand je dis "malbuzzé" ou "wéke n' béke", ces mots, je les entends, je les emploie au quotidien.» Dans Sexe, drogue, ceri$e$ et rock n'roll, il s'amuse même à inventer des adverbes, comme «transcanadiennement». «La langue est un produit humain. C'est comme de la pâte à modeler, tu fais ce que tu veux avec.»