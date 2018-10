Catherine Durand: deux décennies Durand

«Durer et prendre de la maturité, c'est important, martèle Catherine Durand. Prenons Emmylou Harris, qui a sorti un de ses meilleurs albums à l'âge de 46 ans et qui fait encore d'excellentes chansons à 71! Je trouve ça beau, et je me souhaite être encore là à cet âge. Les carrières qui explosent à la téléréalité, c'est bien beau, mais durer, c'est autre chose. Je pense aux gens de ma génération: Dumas, Jorane, Marie-Jo Thério, Sylvie Paquette... On est une belle petite gang d'artistes québécois encore actifs. J'admire mes collègues qui continuent.»

À chaque album sa couleur

Lorsqu'elle fut découverte, Catherine Durand ne ratissait pas exactement les mêmes terres chansonnières qu'aujourd'hui. Elle nous en résume le parcours esthétique. «Ma musique était plus pop au départ et elle a pris la direction de l'americana lorsque j'ai travaillé avec le réalisateur Michel Pépin [un proche des McGarrigle], soit pour l'album Diaporama. Puis l'album Coeur migratoire a été très orchestral. Je m'étais beaucoup amusée avec les arrangements. Pour Les murs blanc du Nord, j'avais opté pour plus de claviers avec François Lafontaine, une touche un peu plus expérimentale, mais quand même assez pop. La pluie entre nous, que j'ai fait avec Emmanuel Éthier, avait un côté très moderne.»

En somme, elle estime s'être entourée de réalisateurs et d'artistes différents, qui ont des couleurs différentes à chaque album, «mais avec un son Catherine Durand». Et puisqu'il s'agit d'un bilan, on trouve des chansons de tous ses albums et un peu plus de Coeurs migratoires, «qui occupent une place particulière».

Dans ce même esprit d'épure, elle prévoit donner des concerts en tandem avec André Lavergne, fort d'une solide culture folk: «Je veux jouir de cette liberté que procure un duo.»

Inutile d'ajouter que ce minimalisme de l'album Vingt et de la tournée qui s'ensuivra sied bien à cette parolière de l'intimité qui tient toutefois à garder sa vie privée... privée. «Je ne suis pas du genre à me dévoiler dans les magazines. Je suis une artisane de la chanson, je veux qu'on écoute mes chansons. Pour le reste, trouvez quelqu'un d'autre! Déjà, je me dévoile dans mon écriture, les relations humaines la nourrissent. À ce titre, d'ailleurs, la musique est restée ma meilleure amie; elle était là quand j'allais bien ou quand je n'allais pas.»

Deux décennies Durand...

Devant public, Catherine Durand lance l'album Vingt au Ministère, le 11 octobre prochain. Sa tournée est prévue en 2019.

CHANSON. VINGT. Catherine Durand. KatMusik.