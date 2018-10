Le retour de Gorillaz raconté par Damon Albarn

En 2015, la superbe exécution d'In C, classique de la musique contemporaine signé Terry Riley, a réuni Albarn, Brian Eno, des musiciens occidentaux et africains (essentiellement maliens).

Ces expériences, cependant, ne se font pas toujours sans heurts. En février dernier, l'artiste sud-africain Petite Noir a évoqué l'exploitation des musiciens africains par un projet mené par des visages pâles, ce à quoi l'organisation Africa Express a rétorqué que cette initiative était sans but lucratif et que personne n'était là pour s'enrichir.

Tout un cortège

Damon Albarn souhaite néanmoins poursuivre ce genre de démarche, et Gorillaz fait partie de ce grand ensemble d'hybridations. Au minimum, le spectacle qui s'amène au Centre Bell réunit une dizaine de musiciens, des invités se joignent au cortège, d'une ville à l'autre. Grand pionnier de la house, Jamie Principle devrait participer à la représentation montréalaise.

Hormis Jamie Hewlett à la coordination des effets visuels et Damon Albarn au chant et à la direction musicale, Mike Smith et Jesse Hackett officieront aux claviers, Seye Adelekan à la basse, Jeff Wotton aux guitares, Gabriel Wallace à la batterie, Karl Vanden-Bossche aux percussions, Rebecca Freckleton et Ade Omatayo aux choeurs.

Ces humains en chair et en os cohabiteront donc avec les artistes visuels de Gorillaz: 2D (voix et claviers), Murdoc Niccals (basse), Noodle (guitare et claviers), Russel Hobbs (batterie).

«Nous avons établi une grande connexion avec l'auditoire, affirme Damon Albarn. Le son du groupe a passablement évolué depuis le début de la tournée, ils sont plus funky, ils sont épiques! Ensemble, nous avons atteint des sommets et... lorsqu'on se trouve au sommet, il faut savoir s'arrêter et viser d'autres cimes. Il faut tuer la chose avant qu'elle ne décline.»

La tournée de Gorillaz tire à sa fin, Damon Albarn passera très bientôt à un autre dossier.

«Un nouvel album de The Good, The Bad & The Queen est prêt à sortir, je repars en tournée dès novembre. Je compte ensuite écrire d'autres chansons fondées sur une longue méditation sur l'état actuel de la Grande-Bretagne.»

On imagine déjà les couleurs de cette fresque post-Brexit...

Au Centre Bell, ce soir, 19 h 30. The Internet assure la première partie de Gorillaz.