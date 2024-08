« Matt, c’est vraiment le gars le plus relax », lance Joelle Proulx, qui fait partie des principaux membres de son équipe. La Presse a pu le vérifier en passant toute une soirée en compagnie de la star du new country québécois.

Matt Lang est un joueur de tours. Du genre à appeler sa gérante, trop tôt le matin, pour lui faire croire que le camion contenant les instruments de son groupe a été volé, alors que ce n’est pas le cas du tout.

« Je me revois googler Matt Lang et vol et de ne rien trouver, avec Matt au téléphone, ben sérieux, qui me demande de sortir nos papiers d’assurances », raconte Vickye Morin, de l’Agence Ranch, qui, avec Joelle Proulx, voit à sa carrière.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Matt Lang, avec son éternel acolyte Étienne Joly

Ce jeudi de juillet là, lors de notre visite, sa nouvelle victime est nul autre que le photographe de La Presse qui, à notre arrivée, pose ses questions d’usage au sujet de la disposition de la scène et de la possibilité d’immortaliser son sujet à partir des coulisses.

Des questions que Joelle, responsable des relations de presse de Lang, lui suggère d’adresser directement à l’artiste, ce qui n’arrive à peu près jamais dans le merveilleux monde du showbiz, qui pullule en intermédiaires.

Réponse de Matt Lang : « Je préférerais si tu te tenais toujours au moins à 15 pieds de moi. » Moment de suspension. Le chanteur laisse la confusion descendre sur le visage de l’adorable François Roy, avant d’éclater de rire. « Ben non, voyons ! Es-tu malade ? Tu fais ce que tu veux ! Il n’y a pas de stress, mon gars. »

Parlons cheveux

Mais qu’est-ce que cette bouteille, avec le nom de Matt Lang dessus ? « Envoye, vas-y, ouvre-la », nous intime-t-il afin que nous puissions goûter à son rhum (le Moonlight Rum), bien calé dans un des sofas de sa loge, aménagée à l’étage de l’aréna de Nicolet. Il s’y fera un point d’honneur de nous présenter chacun des membres de son équipe, du directeur musical et guitariste Étienne Joly jusqu’à Martin Deschesnes, chauffeur du camion.

Avec sa casquette à l’envers et ses chaussures de sport blanches, Matt n’a pas encore la fière allure du fringant cowboy – chapeau, bottes et bretelles pendouillantes – qui montera sur la scène extérieure du festival Générations, autour de 21 h 30 ce soir. Seule sa coupe Longueuil trahit pour l’instant son appartenance au new country.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Matt file à l’hôtel le temps d’une douche rapide.

Et même si Joelle et Vickye confieront un peu plus tard « travailler fort » afin que leur client et ami adopte un autre style capillaire, elles reconnaissent sans peine que le Matt Lang court sur le top et long en arrière est davantage en phase avec le vrai Mathieu Langevin que celui aux cheveux de gendre idéal qui figurait sur la pochette de Sauve-toi pas (2015), son seul album lancé sous son nom de baptême, quelques mois après sa participation à La voix.

« Cet album-là, je l’assumais pas vraiment. J’arrivais dans les bars et les gens ne connaissaient pas les tounes, je finissais toujours par jouer des covers », se remémore-t-il. « Quand Étienne [son bras droit] et moi, on a décidé d’aller à Nashville [où il a enregistré son premier disque sous le nom Matt Lang, en 2018], c’est parti du fun qu’on voulait se faire. J’ai trop longtemps voulu faire plaisir aux autres. »

Donner pour donner

Précision : Matt a cessé de vouloir se plier aux conseils des faux savants qui, dans le milieu de la musique populaire, lui ont répété qu’il n’y avait pas meilleur moyen de faire banqueroute que de jouer du country, en anglais. Mais il n’a jamais cessé de vouloir faire plaisir à ceux grâce à qui il goûte enfin à son rêve de petit cul, qui joue de la guitare depuis ses 14 ans et qui a tôt inséré des classiques de Merle Haggard dans son répertoire, à la demande de son défunt grand-père paternel, Gaétan.

Faire plaisir au monde ? Notre hôte montre sur son téléphone une photo envoyée par la grande sœur d’un jeune admirateur prénommé Charles, qui s’est réveillé un matin avec en tête le projet de reproduire la pochette d’All Night Longer, son plus récent (et excellent) album. Ce à quoi Matt s’est empressé d’écrire que si leurs parents étaient d’accord, il se ferait une joie de serrer la main de Charles et de sa fratrie.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le jeune Charles et son chanteur préféré

L’air ébahi du jeune Charles. Son sourire. Dans l’entrée de l’aréna de Nicolet, le gamin répond laconiquement aux questions de son préféré, non pas par désinvolture, mais parce que toute l’énergie de son petit corps sert à illuminer ses yeux, qui brillent comme des bolos.

Matt leur demande à tous – les deux sœurs de Charles, son frère, son père, sa belle-mère – quelle taille de t-shirt ils portent et envoie son directeur de tournée à la carrure de lutteur, le doux Domenic Fuoco, récupérer ce qu’il faut. Il s’assurera auprès d’un des organisateurs de l’évènement que toute la famille ait une place juste devant la scène.

C’est comme ça tous les soirs ? « Pas tout le temps, mais j’essaie de donner le plus que je peux, explique le gars de 33 ans. J’en ai rencontré dans ma vie, des artistes qui m’ont déçu, et je me suis toujours rappelé de ne pas devenir ça. De toute façon, ce que je viens de faire, ça ne m’a rien coûté et c’était le fun. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Matt Lang troque ses chaussures pour ses bottes.

« Mon fils commence à s’en rendre compte quand je ne suis pas à la maison », confie le père d’une fille de 14 mois et d’un garçon de 2 ans et demi. « Il me demande : “P’pa, quand est-ce que tu reviens ?” Ça, ça me pogne au cœur. Faque c’est sûr que lorsqu’il y a des enfants au show, je vois un peu les miens. »

Tout pour le rock

Portion particulièrement abondante en kilomètres de l’été de l’enfant chéri de Maniwaki : le 5 juillet, il jouait à Lac-au-Saumon dans le Bas-Saint-Laurent, le 7 à Alma au Lac-Saint-Jean, avant de participer au Liquored Up Tour du vétéran canadien Aaron Pritchett au Stampede de Calgary, le 10. Puis retour à Amos en Abitibi le 12 et à Buckingham en Outaouais le 13.

« C’est sûr que c’était rock’n’roll comme stretch », avoue celui qui a récemment reçu un billet d’or (50 000 billets vendus), « mais tu ne m’entendras pas me plaindre ici à soir, parce que je peux vivre de ma musique et c’est pas rien, ça. »

Tout en précisant devoir parfois ramener sur Terre les deux pieds bottés d’un Matt doué pour les idées de grandeur, Vickye Morin souligne que son refus de présenter des spectacles en formule réduite aura cimenté auprès des propriétaires de salle du Québec, puis du Canada, sa réputation de performeur qui en donne pour son argent à son public.

Matt Lang est accompagné chaque soir de pas moins de six musiciens, ce qui, avec les canons de pétards dignes de Kiss et les projections, contribue à une ambiance s’apparentant davantage à un spectacle d’Éric Lapointe que de Patrick Norman.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le public de Nicolet connaissait déjà très bien les chansons d’All Night Longer, paru en mai.

Il assure cependant ne pas avoir le coude aussi musclé que ce que laisse entendre son plus récent album, qui pourrait vous entraîner dans un coma éthylique si vous preniez une gorgée chaque fois que le bon vivant évoque la bière, le whisky, le vin ou les margaritas qu’il s’envoie. Désolé de briser la magie : c’est généralement de l’eau qui se trouve dans son verre rouge.

Une dernière gorgée

Seul accroc à cette salutaire tempérance : la traditionnelle et généreuse gorgée de courage liquide de marque Jameson que toute l’équipe – y compris ce soir-là votre vaillant journaliste, ne reculant devant aucun supplice – avale d’un trait avant de monter sous les projecteurs.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Quelques étirements avant de monter sur scène

C’est au papa de Matt, Denis, de livrer le discours d’encouragement. Propriétaire d’une entreprise de services spécialisés en TI, Den Lang est aussi visiblement spécialisé en party et assiste le plus souvent possible aux spectacles de son fils. « Heille, toute la gang, je voulais vous féliciter pour votre billet d’or ! Je suis ben, ben fier de vous autres. »

Qu’est-ce qu’un bon show, selon Matt Lang ? « On donne pas mal juste des bons shows, répond-il. Je ne dis pas ça pour nous vanter. Ce que je veux dire, c’est que chaque soir, je garde en tête le fait que ben du monde devant moi a pris une partie de ses économies pour être là. Faque je fais tout pour qu’ils repartent avec des bons souvenirs. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE C’est l’heure !

Ce sera assurément le cas du jeune Charles qui, tel que l’a promis Matt, a hérité avec sa famille d’une place près de la scène et dans les yeux de qui le chanteur n’a rien d’un gars ordinaire.

La tournée de Matt Lang se poursuit. Il sera notamment à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu le 11 août et au festival Lasso à Montréal le 17 août.

Consultez le site de l’artiste