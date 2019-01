Le chant du Champion

Assis sur son lit, un vieil homme tient un soulier. Et se demande quoi en faire.

D'emblée, il faut accepter la convention de la répétition qui rythme la composition. «Où est mon soulier? Où est-il allé? Ceci est mon soulier. Mon soulier est ici. Où va mon soulier? Il va où il va. Mon soulier va où je suis censé aller. Où est mon soulier?»

La question Where does it go? (sous-entendu: le soulier toujours) se meut peu à peu en Where do I go? Car l'homme qui chante est perdu, désorienté. Sa place à lui, dans le monde, et qui il est vraiment, il le cherche toujours.

C'est avec force émotion que la basse américaine Arthur Woodley incarne le regretté boxeur Emile Griffith dans ses vieux jours. Un homme souffrant d'encéphalopathie traumatique chronique. Un homme encore hanté par son face à face avec Benny Paret, son troisième. Celui qui s'est tenu le 24 mars 1962 au Madison Square Garden, après que son opposant lui a lancé une insulte homophobe, et qui s'est soldé de façon tragique.

La musique de cet opéra créé à St. Louis en 2013 est signée par le trompettiste Terence Blanchard. Le compositeur a du vécu: il a fait partie des Jazz Messengers d'Art Blakey et a signé un tas de bandes-sons pour Spike Lee, à commencer par Jungle Fever, en 1991. Il vient d'ailleurs d'être nommé pour la première fois aux Oscars grâce à son boulot sur BlacKkKlansman.

Il propose un mélange de jazz, d'opéra, de funk, de blues, joué ici par l'Orchestre symphonique de Montréal. Parfois, ses compositions explosent d'énergie. À d'autres moments, elles semblent légèrement manquer de mordant.

Cela dit, pendant l'entracte, on a vu un spectateur parcourir le parterre de la salle Wilfrid-Pelletier en cherchant son siège et en chantant d'une voix de baryton, à l'image du personnage d'Emile: «Where dooo I goooo?» Comme quoi, la musique reste en tête.