Emilie Kahn: éloge de la douceur ***1/2

La suite, Outro, se déploie sous le nom de baptême de la chanteuse, affirmation d'une démarche plus personnelle qui embrasse langoureusement la pop indé.

Son instrument de prédilection l'accompagne toujours, mais il se mêle à des couches d'électro (Will You) et à une instrumentation plus assumée (Three), élaborée de concert avec Warren C. Spicer (Plants & Animals, Ludovic Alarie).

Alors que son premier album plongeait au coeur d'une jeunesse tourmentée, Emilie Kahn, plus forte de quatre ans de scène, notamment au côté de Half Moon Run, pose désormais un regard éclairé et sans complaisance sur le passé: compétition féminine, passage à l'âge adulte, erreurs de jeunesse.

La harpe reste ce point d'ancrage au fil de voyages éthérés, sublimés par la voix vaporeuse et sensuelle de la chanteuse.

* * * 1/2

Pop indé. Outro. Emilie Kahn. Secret City Records.