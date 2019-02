Elizabeth Shepherd: docu-jazz sur Montréal ***1/2

Jazzwoman portée sur le groove, chanteuse, pianiste, compositrice, improvisatrice, parolière parfaitement bilingue (ayant vécu plusieurs années à Paris), elle signe ici une sorte de docu-jazz; elle a interviewé une cinquantaine de personnes (de son entourage ou parfaitement inconnues) dont 11 histoires ont finalement été sélectionnées.

Chacune des pièces est liée à un endroit particulier de la ville et fondée sur un récit réel, qu'il s'agisse des Mohawks qui ont été ses premiers habitants (Tiotake), des rafles homophobes des forces de l'ordre dans les années 70 (Suits and Ties), d'une femme s'étant miraculeusement sortie d'une relation violente (Our Lady) ou de sa maternité confondue avec l'amour de sa mère et l'effigie de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde (Reine du monde).

Ses accompagnateurs sont le bassiste Rémi-Jean LeBlanc, les batteurs Mark Nelson et Rich Irwin, les trompettistes Jacques Kuba Séguin et Andy King.

* * * 1/2

Jazz Groove. Montréal. Elizabeth Shepherd. Pinwheel Music.