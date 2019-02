Dawn Richard: affranchissement total ****

Elle fut du girl group Danity Kane, prédigéré par Sean Diddy Combs avec qui elle a collaboré sur d'autres productions avant de rompre avec la pop culture.

À travers ses premiers albums, elle a exploré les thèmes de la science-fiction et du médiévalisme comme tant d'autres. New Breed est son cinquième album solo. Dans l'univers commercial, cet enregistrement est créatif à souhait.

La soul, le R&B, la pop, le dub et aussi le reggae sont enrobés d'un très futé beatmaking impliquant des motifs de différentes sources: électro allemande des années 60 et 70, repiquage et traitement de vieux vinyles soul/R&B, breakbeats de la vieille école hip-hop, saveurs typiquement louisianaises - références au vaudou créole, aux fusions afro-amérindiennes comme la nation Washitaw initiée dans le Deep South, aussi à des artistes marquants de La Nouvelle-Orléans tels Allen Toussaint et The Neville Brothers.

Du début à la fin de cet opus fort bien dosé, on sent à la fois une cohérence artistique et une grande liberté d'action chez Dawn Richard, ex-midinette libérée de tout formatage, de toute préfabrication. Cet album marque l'étape finale d'un affranchissement total.

SOUL, RB, DUB, REGGAE, ÉLECTRO. New Breed. Dawn Richard.