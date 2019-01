James Blake: Assume Form... pop assumée ***1/2

Car il s'agit bien ici de musique populaire si on écoute attentivement ce nouvel Assume Form. L'opus porte bien son titre, est-il besoin de le souligner. Sans dénaturer les formes mélodico-harmoniques les plus connues de la pop à saveur soul/R&B/hip-hop, James Blake a subtilement ficelé les sons qui émanent de la vaste lutherie disponible à l'ère numérique.

On ne s'étonne aucunement que le désormais trentenaire se soit déjà associé à cette cohorte de renommés collaborateurs, producteurs, chanteurs, rappers, tous en phase idéale avec leur génération et leur époque: Kendrick Lamar, Vince Staples, Mount Kimbie, Frank Ocean, Kanye West, Chance The Rapper, Beyoncé, Jay Rock, Future, RZA, on en passe...

Quand il n'y en a plus, il y en a encore: Andre 3000 apparaît sur une des meilleures chansons au programme d'Assume Form (seconde collaboration Blake-Benjamin après ce long duo jazzy clarinette basse et piano paru au printemps 2018), Metro Boomin y adapte son trap et Travis Scott s'y ouvre la trappe, Moses Sumney se fait aller le contre-ténor, la nouvelle star espagnole Rosalia y pousse un air vaguement flamenco, néanmoins incarné.

Le créateur anglais reste cohérent avec ce qu'il a mis en oeuvre dès le départ: chansons pour la plupart assorties de solides accroches mélodiques, harmonies tributaires des référents stylistiques énumérés précédemment, riche collecte de sons traités, voix sensuelle et subtilement filtrée, recrutement stratégique des invités, voilà autant d'éléments pour transformer un visionnaire électro en crooner du troisième millénaire. Oui oui, crooner.

Bien évidemment, nous avons entre les oreilles un album de qualité, assurément supérieur à la moyenne. James Blake maximise son bagage électro dans une approche parfaitement digeste, pour ne pas dire prédigérée lorsqu'on aperçoit au loin flotter des écumes de guimauves.

* * * 1/2

ÉLECTRO, SOUL/R&B, INDIE POP. James Blake. Assume Form. Polydor.