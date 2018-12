Fuudge: décapant à souhait ***1/2

Après une couple de mini-albums (EP) qui ont créé un gros buzz, on avait bien hâte d'entendre le premier long jeu de Fuudge, Les matricides. Le décapant quatuor de Montréal se décrit comme un groupe de stoner grunge psychédélique - avec des influences prog bien cachées. À temps se situe quelque part entre King Crimson (période Red) et Galaxie, en plus sale. Même chose avec On est une gang de moumounes, qui flirte aussi avec le punk pour le refrain.

On écrit groupe, mais David Bujold signe tous les titres et joue la majorité des instruments, en plus de réaliser. Il a la main pesante avec la batterie et du fuzz en masse, sans pour autant négliger les mélodies accrocheuses - on pense à Queens of the Stone Age. La pièce titre ressemble à du Pink Floyd avec Syd Barrett. En utilisant une langue décomplexée et vernaculaire, Fuudge revendique fièrement ses racines, tout en apparaissant comme un ovni musical dans notre paysage.

* * * 1/2

Alternatif. Les matricides. Fuudge. Lazy At Work.