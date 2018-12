Mumford & Sons: de la musique d'ascenseur **

Éric Moreault

Le Soleil Le Soleil Suivre @moroSoleil

Pour son quatrième album, Mumford & Sons emprunte exactement la même pente dangereuse et glissante que Coldplay, abandonnant toute once de créativité pour un son ultra-léché soigneusement calibré pour jouer à la radio et ne défriser personne. Le quatuor anglais n'a rien inventé en endisquant Sigh No More (2009). Mais son folk rock acoustique dégageait une énergie débridée qui l'a propulsé à l'avant-scène de la planète pop.